Schneeballen im Spätsommer: Neues kulinarisches Angebot für Nordhausen

Mit Erdbeergeschmack ist dieser Schneeball, den Mandy Neblung in ihrer Naschstube am Kornmarkt präsentiert.

Kuchen, Kekse, Schokolade – diese Süßwaren hat sicher jeder schon probiert. Aber Schneeballen? Die kennen bisher im Südharz nur die wenigsten. Mandy Neblung möchte das mit ihrer neuen Wein- und Naschstube am Kornmarkt in Nordhausen ändern: „Für mich war Wernigerode der erste Berührungspunkt mit den Ballen. In unserer Region ist diese Feinschmeckerspezialität ja bisher gänzlich unbekannt.“ Dabei birgt der aus Mürbeteig hergestellte keksähnliche Schneeballen eine traditionsreiche Geschichte. Schon seit über 300 Jahren ist er vor allem in Österreich, Franken und Sachsen-Anhalt verbreitet. Mit der Zeit entwickelten sich verschiedenste Geschmacksrichtungen, die auch Neblung in ihrem Geschäft anbietet: von Krokant über Zitrone bis Erdbeergeschmack und vieles mehr.