Schokolade zum Frühstück

Schokolade soll glücklich machen. Das behaupten Genießer. Jetzt in den Wochen Ende November und Anfang Dezember, in denen die Sonne in Kurzarbeit geht und das Morgengrauen oft wirklich schaurig ist, empfehlen Gute-Laune-Experten sogar ein Schokoladen-Frühstück. Im Kakao sollen irgendwelche Aminosäuren sein. Fachleute meinen: Die könnten in uns unsere Glückshormone wachrütteln. Tryptophan trifft Serotonin. Und in unseren Blutbahnen steigt die Party, die unseren Nervensystemen schlagartig signalisiert: „Hey! Sind wir gut drauf!“

Probiert habe ich es. Die gute Laune lebte nicht lange – ermordet vom schlechten Gewissen. Das redet mir ein: Schokolade macht nicht nur glücklich, sondern auch dick. So esse ich zum Frühstück lieber einen Apfel. Die sind gesünder und schmecken oft sogar besser. Zum Glück haben wir momentan daheim noch genügend auf Lager. Da wir auch in diesem Jahr beim Apfelfest in Gierstädt auf der Fahner Höhe unsere geliebten Thüringer Obstbauern wieder derart umfangreich unterstützt haben, dass unserem Auto während der Heimfahrt der Achsenbruch drohte. So weit kam es nicht. Vielleicht auch deshalb, weil unser Auto inzwischen darauf trainiert ist, einmal im Jahr bei der Traglast an seine Leistungsgrenzen zu gehen.