Schon 106 Anmeldungen für Schachturnier in Nordhausen

Nordhausen. Die 13. Roland-Kinder-Open starten am 10. Juni im Herder-Gymnasium. Denksport wird immer beliebter.

In Vorbereitung auf das 13. Internationale Nordhäuser Schach-Open in der Wiedigsburghalle vom 3. bis 6. August findet an diesem Samstag, 10. Juni, ab 10 Uhr das 13. Roland-Kinder-Open in der Aula des Herder-Gymnasiums in Nordhausen statt. Wie populär der Schachsport unter Kindern und Jugendlichen zuletzt geworden ist, zeigt die bisherige Rekordanmeldung von derzeit 106 Teilnehmern aus ganz Thüringen, Hessen und Sachsen-Anhalt.

In den vergangen Jahren spielten rund 50 Kinder und Jugendliche in den Altersklassen U 8 bis U 18 bei diesem beliebten, bislang eher regionalen Turnier mit. „Mit einer so großen Beteiligung haben wir nicht gerechnet. Für die Organisatoren des SC 1951 Nordhausen wird es die erste Bewährungsprobe sein, bevor im August das große Event des Schach-Open in Nordhausen startet“, so Dirk Schimm, 2. Beigeordneter des Landkreises als Schirmherr des Turniers im Sommer.

Der Verein hat nicht nur den Spielbetrieb organisiert, sondern plant zur Versorgung der Gäste auch einen Kuchenbasar. Für die Unterstützung und Spenden sind die Veranstalter dankbar. Mehr Informationen liefert die Facebook-Seite der SC 1951 Nordhausen.