Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schuldnerberatung nur telefonisch: Corona bremst Südharz aus

Unser aller Alltag hat sich grundlegend verändert, das Leben ist nicht mehr dasselbe. Zahlreiche Veranstaltungen des öffentlichen Lebens müssen weiterhin verschoben oder abgesagt werden. Hier eine aktuelle Übersicht für den Landkreis Nordhausen (Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie finden Sie auch in unserem kostenlosen Corona-Liveblog):

Kein Osterfeuer für Bleicherode

Nach der Absage des Osterfeuers auf dem Schützenplatz im Bleicheröder Heerweg, für das die Stadt auf Grund der Corona-Anordnungen keine Genehmigung erteilt hat, bittet die Schützengilde um Verständnis. Bereits erschienene Informationen überschnitten sich mit den Entwicklungen. Weiterhin bittet die Gilde, keinen Baumschnitt mehr vor dem Tor des Platzes abzulegen, sondern diesen zur Grünabfallannahmestelle zu bringen.

Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt nur noch per Telefon

Die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung der Arbeiterwohlfahrt bleibt bis auf Weiteres für persönliche Beratungen geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit ist während der Öffnungszeiten der Beratungsstelle durchgängig gewährleistet unter Telefon: 03631/463 99 10, 03631/463 99 11 oder 03631/463 99 12.

Ehemaligentreffen der Schüler aus Günzerode verschoben

Das Treffen der ehemaligen Schüler aus Günzerode, das traditionell alle zwei Jahre am Freitag nach Ostern stattfindet, fällt in diesem Jahr aus. Wie Steffi Spieß, Wirtin der Gaststätte Am Hagen mitteilt, wird das Treffen auf nächstes Jahr verschoben. Schon jetzt sind alle Ehemaligen für den 9. April 2021 herzlich eingeladen.

Dichterstätte in Limlingerode verstummt vorerst

Auch in der Dichterstätte Sarah Kirsch muss am Samstag, 28. März, Stille herrschen, teilt Veranstaltungsorganisatorin Heidelore Kneffel mit. Wann die nächste Veranstaltung stattfindet, wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Hauptausschuss des Nordhäuser Stadtrates entfällt

Die für Mittwochabend angesetzte Hauptausschusssitzung des Nordhäuser Stadtrates wird wegen der infektionsschützenden Maßnahmen abgesagt, hieß es am Dienstag aus dem Rathaus.

Netzwerktreffen in Nordhausen findet nicht statt

Das für den 1. April in Nordhausen geplante Treffen des Netzwerkes zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund kann wegen der Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus nicht stattfinden.

Gäßlein-Konzert in Nordhäuser Tram abgesagt

Ronald Gäßleins für den 15. Mai geplantes Straßenbahn-Konzert wird abgesagt. Karten werden bei Wiedereröffnung des Stadtwerke-Servicecenters im Dampfladen am Bahnhof erstattet.