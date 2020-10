Die Nordhäuser Tafel steht an der Schwelle zu einem besonderen Jahr. Der Verein blickt seinem 25. Geburtstag entgegen. Doch von Vorfreude ist wenig zu spüren. Denn die gemeinnützige Hilfsorganisation durchlebt momentan schwere Zeiten. Schuld ist die Corona-Krise.

Tafel-Chefin Helga Rathnau spricht von „großen Herausforderungen“, vor denen der Nordhäuser Verein in diesem Jahr steht. Die Corona-Pandemie habe die Tafel seit einem halben Jahr fest im Griff. Die Folgen seien dramatisch. Seit 13. März ist die Suppenküche geschlossen.

Im Frühjahr musste auch die Lebensmittelausgabe vorübergehend dichtgemacht werden. Mitte April durfte sie wieder öffnen und den Bedürftigen helfen. Da die Corona-Herbstwelle gegenwärtig immer mehr Fahrt aufnimmt, ist die Angst groß, dass Nordhausen demnächst einen zweiten Tafel-Lockdown erlebt.

Überraschend käme es nicht. Auch der 24. Geburtstag des Vereins ist ins Wasser gefallen. Ursprünglich war ein kleines Fest auf dem Hof in der Grimmelallee sowie in den Räumen der Tafel geplant. Doch die relativ vielen Corona-Neuinfektionen im Kreis Nordhausen haben die Feierpläne durchkreuzt. Die Tafel reagierte in dieser Woche wenigstens mit einem Trostpreis. Am Donnerstag erhielten alle Besucher zur Lebensmittelspendenausgabe ein kleines zusätzliches Präsent.

Helga Rathnau bedauert die momentane Situation sehr. Vor allem die geschlossene Suppenküche bereitet ihr Kummer. „Tafeln zählen zu den wenigen Orten in Deutschland, an denen sich noch Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen treffen und ins Gespräch kommen“, sagt Helga Rathnau. Die Vereinshäuser – wie jenes in der Grimmelallee – seien eine „Anlaufstelle für arme und sozial ausgegrenzte Menschen“.

Blickt Helga Rathnau dem Advent entgegen, wird ihre Stimmung nicht besser. Das traditionelle Weihnachtsessen der Tafel, das in Nordhausen in all den Jahren stets gut besucht war, kann diesmal nicht so veranstaltet werden, wie es die Besucher gewohnt sind. Die Corona-Bestimmungen machen es unmöglich. Der Verein hat sich eine Notlösung ausgedacht: „Unser Weihnachtsessen wird in diesem Jahr hygienisch verpackt zum Mitnehmen angeboten“, kündigt Helga Rathnau an.

Die Nordhäuser Tafel gründete sich im September 1996 als gemeinnütziger Verein. Sie bietet eine zusätzliche Unterstützung für Menschen in Notlagen. „Um finanzielle Freiräume zu schaffen“, erklärt Helga Rathnau. Damit sich auch Arme mal einen Kinobesuch leisten oder ihren Kindern eine Ferienfreizeit ermöglichen können. Ein Drittel der bedürftigen Personen sind Kinder und Jugendliche.

Helga Rathnau ist die Frau der ersten Stunde, von Anfang an dabei. Schaut sie auf den Start vor 24 Jahren zurück, gesteht sie, damals gedacht zu haben, die Tafel sei nur eine Übergangslösung. Doch sie sollte sich irren. Die Armut nahm im Südharz sogar zu. Tausende leben in all den Jahren von den Gaben der Nordhäuser Tafel und der Suppenküche.

Gegenwärtig ist der Optimismus der Vereinsmitglieder auf einem Tiefpunkt. Wie geht es weiter? Das fragen sich alle. „Wir wissen es auch noch nicht“, sagt Helga Rathnau. „Aber wir sind stolz, dass es uns noch gibt.“