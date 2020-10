Sechs neue Elektrobusse für den Landkreis Nordhausen

Am 28. Oktober wurden fünf neue Elektrobusse im Landkreis Nordhausen in Betrieb genommen. Auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe übergab der Thüringer Umweltstaatssekretär Olaf Möller (2. von links) einen symbolischen goldenen Ladestecker an Landrat Matthias Jendricke (rechts) und Thorsten Schwarz (links), Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe. Im Hintergrund Sven Bohnstedt vom Bushersteller Sileo.

Der Landkreis Nordhausen setzt im öffentlichen Nahverkehr auf die Energiewende. Mit einer Förderung des Thüringer Umweltministeriums in Höhe von 4,9 Millionen Euro wurden sechs batteriebetriebene Busse angeschafft sowie die nötige Ladeinfrastruktur aufgebaut. Fünf der Elektrobusse werden bereits in der Goldenen Aue und Bleicherode zur Schülerbeförderung eingesetzt. Diese wurden am Mittwoch auf dem Gelände der Nordhäuser Verkehrsbetriebe von Staatssekretär Olaf Möller (Grüne) an den Landkreis Nordhausen übergeben.

„Wir investieren über sechs Millionen Euro in die neue Technik, so viel wie noch nie“, sagte Landrat Matthias Jendricke (SPD). Neben den sechs Bussen – der sechste soll noch bis Jahresende geliefert werden – fließt das Geld in die Ladeinfrastruktur. In Nordhausen ging parallel zur Übergabe die für die E-Busse umgerüstete Fahrzeughalle in Betrieb, eine weitere Abstell- und Lade-Anlage wurde in Harztor errichtet. Die Busse kosten 580.000 Euro pro Stück und werden von der Firma Sileo in Salzgitter bezogen. „Mit unserer Investition stärken wir auch die regionalen Kreisläufe, denn wir beziehen beispielsweise den Strom von der Energieversorgung Nordhausen“, betonte der Landrat. Er dankte dem Kreistag für dessen Entscheidung, drei Busse von der Stadt Nordhausen zu übernehmen.

Staatssekretär Olaf Möller würdigte die Innovationsbereitschaft der Nordhäuser Verkehrsbetriebe. „Die Wende hin zu klima- und umweltfreundlichen Antrieben ist untrennbar mit einem attraktiven Nahverkehr verbunden. Im Landkreis Nordhausen sind damit derzeit in Thüringen die meisten Elektrobusse im Betrieb. Von diesen Erfahrungen können auch andere Landkreise profitieren.“ Und er warf einen Blick auf die Einsparung beim umweltschädlichen Kohlendioxid. „Durch die sechs neuen E-Busse können gegenüber den bislang eingesetzten Dieselbussen jährlich rund 100 Tonnen des Treibhausgases CO ² und rund 260 Kilogramm Stickoxide eingespart werden“, erläuterte er. Diese 100 Tonnen entsprechen etwa 38.000 Liter Dieselkraftstoff. Hinzu komme eine spürbare Reduzierung von Lärm in den betreffenden Ortschaften.

Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, gab einen Erfahrungsbericht zur Anschaffung der neuen Technik. „Der enge Zeitrahmen stellte uns vor eine große Herausforderung. Und wir mussten die Maßgabe erfüllen, dass die Busse mit einer Ladung 170 Kilometer weit fahren können“, sagte er. Zur Sicherheit wurde deshalb eine chemische Zusatzheizung in die neuen Busse eingebaut. „Für den Sommerbetrieb reicht das gut. Nun hoffe ich, dass wir damit auch über den Winter kommen“, so Schwarz.