Service-Center unserer Zeitung wieder geöffnet

Nordhausen. Anzeigenaufgabe und Ticketverkauf zählen zu Angeboten.

Geschäftsstellenmitarbeiterin Ines Herold ist fleißig am Sortieren und Einräumen, denn das Nordhäuser Service-Center der Funke-Mediengruppe in der Bahnhofstraße 33 ist wieder geöffnet. Während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr können Kunden hier wieder Anzeigen aufgeben und Lesershop-Artikel wie beispielsweise Bücher oder aber Tickets für Konzerte und die Bundesgartenschau in Thüringens Landeshauptstadt erwerben.