Der Nordhäuser Stadtrat darf trotz neuer Verordnungen tagen. Um den Abstand zwischen den Volksvertretern zu wahren, lud das Rathaus in den vergangenen Monaten immer in die Ballspielhalle.

Service, Stadtrat und Schulsport: Was jetzt noch wie geht in Nordhausen

Das öffentliche Leben in Nordhausen wird sich in den kommenden Wochen durch die Thüringer Verordnung über Sondermaßnahmen als Reaktion auf steigende Corona-Zahlen deutlich verändern. Diese sind seit Montag in Kraft und gelten zunächst bis Monatsende. Dann erst wollen sich Bundesregierung und Länderchefs über Ergebnisse des sogenannten Lockdowns und mögliche Lockerungen beraten. (Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog) Was bis dahin auf die Stadt Nordhausen zukommt, darüber hat das Rathaus eine Übersicht erstellt. Laut Verwaltungssprecher Lutz Fischer ergeben sich für die kreisangehörige Stadt folgende Maßnahmen: