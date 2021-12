Sieben Ellricher Bürger und ein Verein ausgezeichnet

Ellrich. Ellricher Stadtrat nahm am Montag Ehrung von verdienten Ehrenamtlichen in deren Abwesenheit vor.

Es ist eine schöne Tradition, dass jeweils auf der letzten Ellricher Stadtratssitzung des Jahres die ehrenamtlichen Bürger und Vereine geehrt werden. „Ich bin immer wieder sehr beeindruckt von den Leistungen unserer Bürger und Vereine“, sagte Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) auf der Sitzung am Montagabend im Sülzhayner Haus des Gastes. Leider konnten die zu Ehrenden aus Pandemiegründen nicht persönlich erscheinen.

Heike und Udo Feuerriegel aus Sülzhayn treffen sich mit Grundschulkindern, um gesund zu kochen, ihnen die Vielfalt der Kräuter- und Blumenkunde zu vermitteln oder die Welt der Imkerei näherzubringen. Auch für Senioren geben sie es kleine Seminare. Mandy Liesegang hat sich im Sülzhayner Kulturverein für den Aufbau und den Betrieb der Bibliothek eingesetzt.

Raik Wattrodt aus Werna wirkte aktiv bei der Spielplatzumgestaltung und des Anlegens des neuen Weges zum Spielplatz sowie beim Freischneiden des Sülze-Bachlaufes mit. Michael Schulze ist als Präsident des Karnevalvereins eine feste Größe bei der Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Ellrich.

Ronald Luhn aus Woffleben kümmert sich uneigennützig um die Belange des Ortsteils und schneidet im Sommer auf eigene Kosten die Waldwege, insbesondere die Strecken des „Kaiserweges“ und die Wege zum „Sängerplatz“ frei. Friedhelm Brauer aus Ellrich pflegt die Streuobstwiese am Burgberg und leistet uneigennützige Arbeitseinsätze bei Entbuschungen, Aufräumarbeiten, Baumpflege, Baumneupflanzungen und Apfelernte.

Der Ellricher Harzklub-Ortsverein kümmert sich um die Pflege der Wald- und Wanderwege und bietet geführte Wanderungen an.

Die vom Stadtrat zu fassenden Beschlüsse gingen diesmal ohne Diskussion durch und wurden im Eiltempo beschlossen. Einmal ging es um die Änderung der Hauptsatzung der Stadt Ellrich in zwei Punkten. Aufgrund der neuen Thüringer Kommunalordnung ist in jeder öffentlichen Sitzung des Stadtrates eine Einwohnerfragestunde durchzuführen. Diese Regelung muss in die Hauptsatzung aufgenommen und ergänzt werden. Des Weiteren wird neu festgelegt, dass Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen sind. So wird einmal jährlich eine frei zugängliche Veranstaltung sowie eine Umfrage für die Kinder und Jugendlichen der Einheitsgemeinde durchgeführt.

Außerdem stimmten die Stadträte zwei überplanmäßigen Ausgaben zu. Im August war neben der Prüfung der Drehleiter der Feuerwehr auch die Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel der Wehren fällig. Die Zahlung in Höhe von 7176 Euro wurde im September ohne einen Beschluss des Stadtrates vorgenommen. Dies wurde nun nachgeholt. Ähnlich verhält es sich mit der Überprüfung der Atemschutzgeräteausstattung. Auch hier war der Stadtrat nicht in die Zahlung von 7592 Euro eingebunden gewesen. Auch dieser Beschluss musste nun „geheilt“ werden.