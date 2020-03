Nordhausen. Ein sieben Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Nordhausen leicht verletzt worden.

Siebenjährige auf Gehweg von Transporter erfasst

Wie die Polizei in Nordhausen mitteilt lief das Mädchen gegen 15.25 Uhr auf dem Gehweg in der Straße Am Alten Tor entlang. Ein Transporterfahrer wollte in diesem Moment ein Grundstück verlassen und erfasste dabei die Siebenjährige.

Das Mädchen trug keine ernsthaften Verletzungen davon, wurde aber vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Warum der 19-jährige Transporter-Fahrer das Kind übersehen hatte muss nun geklärt werden.