Sollstedt muss marodes Tanklöschfahrzeug zeitnah ersetzen

Im September 2020 übergab Landrat Matthias Jendricke das Drehleiterfahrzeug Florian 33 von der FFW Wolkramhausen an die FFW in Sollstedt. Nun hoffen die Kameraden auf ein weiteres neues Fahrzeug.

Sollstedt. Die Feuerwehr der Gemeinde Sollstedt benötigt ein neues Fahrzeug. Die Anschaffungskosten sind in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt.

Die Abgeordneten des Gemeinderates Sollstedt hatten in ihrer letzen Sitzung in diesem Jahr noch einmal ein straffes Programm zu absolvieren. Mit acht anwesenden Gemeinderäten plus Bürgermeister war die Beschlussfähigkeit knapp gegeben. Der Beschluss der Haushaltssatzung und des Finanzplanes für das kommende Jahr standen unter anderem auf der Tagesordnung. Kämmerin Sandra Kirchner erläuterte den Gemeinderäten noch einmal einige Eckpunkte des Haushaltes, der ausgeglichen zur Abstimmung vorgelegt wurde.

Manch andere Kommune wird die Sollstedter darum beneiden, zu diesem Zeitpunkt bereits einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Sowohl der Finanzplan als auch der Haushaltsplan wurden einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Tanklöschfahrzeug seit 26 Jahren im Einsatz

Geplante Investitionen für das nächste Jahr betreffen auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde. So soll nicht nur die Wasserwehr ausgestattet werden, sondern es ist auch die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges geplant. Für beides sind auch schon Fördermittel beantragt.

Hintergrund ist der desolate Zustand des Tanklöschfahrzeuges, das mittlerweile seit 26 Jahren im Einsatz ist. „Der Tanker muss zeitnah ersetzt werden. Aus Sicherheitsaspekten ist eigentlich gar nicht mehr zu verantworten, das Fahrzeug in den Einsatz zu schicken. Auch ist die Technik veraltet und das Fahrerhaus gerissen. Der Riss konnte nur notwendig repariert werden“, erklärt Bürgermeister Tobias Tressel (SPD) die absolut notwendige Neuanschaffung. Zudem konnten in letzter Zeit einige junge Frauen und Männer für die Feuerwehr verpflichtet werden, damit kann auch die Besetzung der Einsatzfahrzeuge gewährleistet werden.

Keine Kreditaufnahmen für 2023 vorgesehen

Insgesamt weist der Haushalt ein Gesamtvolumen in Höhe von 5.645.00 Euro aus. Dies sind knapp 230.000 Euro weniger als im Vorjahr. Der Verwaltungshaushalt schlägt mit 4.139.400 Euro zu Buche, der Vermögenshaushalt umfasst 1.506.500 Euro. Für das Jahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Steuersätze haben sich zum Vorjahr nicht verändert.

Mit 31 Prozent der Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt ist die zu zahlende Kreis- und Schulumlage mit Abstand der höchste Posten. Nach einer erneuten Steigerung von rund 71.000 Euro muss die Gemeinde nun fast 1.300.000 Euro Umlage zahlen. Der Finanzplan wird analog zum Haushalt angepasst und fortgeführt.