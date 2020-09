Sorge um die Zukunft: Nordhäuser gehen wieder auf die Straße

„Kein Planet B“ steht auf Pappschildern, die Kinder am Freitag vor dem Rathaus am Nordhäuser Markt hochhalten.

Bis zu 60 Südharzer beteiligten sich am Freitag am Globalen Klimastreik der hiesigen Fridays-For-Future-Bewegung. Unter anderem forderten die Demonstranten mehr erneuerbare Energie, Klimaschutz, umweltfreundlicheren Verkehr und den sofortigen Kohleausstieg. Unterstrichen wurden die Wünsche durch Redebeiträge wie dem von Manfred Kappler, der feststellte: „Unser Wald liegt auf der Intensivstation.“ Handele man nicht, ergehe es später unseren Kinder wie den Bäumen jetzt, so der Ilfelder. Der Demonstrationszug führte vom August-Bebel-Platz über den Markt zum Bahnhofsplatz.