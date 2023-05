Spannende Grenzwanderung entlang des Grünen Bandes bei Ellrich

Ellrich. Am 13. Mai führt die Stiftung Naturschutz eine landschaftlich interessante Wanderung entlang der innerdeutschen Grenze durch.

Auch in diesem Jahr bieten die Gebietsbetreuer der Stiftung Naturschutz Thüringen von April bis Oktober entlang des Grünen Bandes kostenlose Wanderungen an. Die nächste Führung im Südharz steht unter dem Motto „Grenzwanderung – wo Historie eine Einheit bildet“ und findet am Samstag, 13. Mai, von 10.15 bis etwa 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz Burgbergsiedlung in Ellrich.

Mit dem Gebietsbetreuer Maik Hildebrand und der Wanderführerin Elke Blanke erkunden die Teilnehmer Phänomene der Gipskarstlandschaft mit ihren Lebensräumen und geschichtliche Zeugnisse aus vergangener Zeit. Es ist eine Wanderung über artenreichen Trockenrasen und durch tiefgründige Wälder mit beeindruckenden Ausblicken auf den Südharz.