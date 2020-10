Spatenstich für Lückenschluss: Günzerode und Holbach atmen auf

Die Mackenröder, Günzeröder und Holbacher hatten ihre Banner ausgerollt, um einen raschen Weiterbau zu fordern: 2012, als die vierspurige Piste von der Autobahn 38 zur Bundesstraße 243 freigegeben wurde, ebenso zwei Jahre später, als ein Neun-Kilometer-Abschnitt der neuen Bundesstraße auf niedersächsischer Seite bei Barbis eröffnet wurde.

Am Mittwoch – beim Spatenstich für den 9,8 Kilometer langen Lückenschluss zwischen Mackenrode und Großwechsungen – erinnert Birgit Keller (Linke) an den 20 Jahre währenden Kampf der Bürger, an deren Unterschriftensammlungen und Versammlungen. Als Landrätin hatte sie sich selbst 2014 in ihre Reihen eingereiht. Nun darf sie als Landtagspräsidentin und Südharzer Landtagsabgeordnete den Spaten bei Holbach in die Hand nehmen, um den Bau der Ortsumfahrungen von Holbach und Günzerode symbolisch zu starten.

Bauleute hatten eigens für den Festakt eine Fläche mit Sand präpariert. Wenige Meter weiter laufen seit August schon die Erdarbeiten für die Brücke, die einmal die Straße zwischen Holbach und Schiedungen überspannen soll. „Wann die Bagger rollen, soll nicht an unserem Terminkalender hängen“, sagt Steffen Bilger (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.

Er erinnert an das schon 1998 abgeschlossene Raumordnungsverfahren, an die Linienbestimmung 2001, an den Planfeststellungsbeschluss und die Baurechtsvergabe 2018. „Das hört sich nach langen Zeiträumen an. Im Vergleich zu anderen Projekten ging das noch recht schnell.“ Druck wurde reichlich ausgeübt – von den Bürgern wie von der Spitze des damaligen Nordthüringer Straßenbauamts. Birgit Keller erinnert an die Idee des inzwischen pensionierten Planungschefs, mit dem Bau der ersten Brücke eine unverrückbare Tatsache zu schaffen. „Wir haben es gemacht, und das war gut so“, sagt Keller, 2014 bis 2019 Thüringer Verkehrsministerin.

Täglich rollen 7400 Fahrzeugedurch die beiden Dörfer

Bis zur geplanten Freigabe im April 2026 sollen rund 58 Millionen Euro aus der Bundeskasse fließen. Eine „berechtigte und sinnvolle“ Investition, sagt Staatssekretär Bilger angesichts der „wirtschaftlichen und touristischen Bedeutung“ der Straße südlich des Harzes. „Wir wollen dazu beitragen, dass Sie alle Zukunftschancen haben.“ Nicht zu vergessen das sinkende Unfallrisiko sowie die steigende Lebensqualität in den Dörfern dank weniger Lärm und Abgasen. Thüringens Verkehrsstaatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) liefert die Zahlen: 7400 Fahrzeuge rollen täglich durch Günzerode und Holbach, wobei ein Viertel dem Schwerverkehr zuzurechnen sei. Laut Planfeststellungsbeschluss soll diese Zahl auf rund 500 Fahrzeuge pro Tag sinken. Dass eine Bundesstraße künftig durch keinen einzigen Ort mehr führt, sei ein Privileg in Thüringen.

Die neue Straße wird komplett dreispurig mit wechselnden Überholmöglichkeiten. Zu bauen sind zehn Brücken sowie zahlreiche bis zu zehn Meter hohe Dämme und ebenso tiefe Einschnitte für den Lärmschutz beispielsweise zugunsten von Haferungen und Günzerode. Angesichts dessen spricht Hans-Karl Rippel, Präsident des Thüringer Landesamts für Bau und Verkehr, von „herausfordernden ingenieurtechnischen Leistungen" auf einer „hoffentlich unfallfreien" Baustelle.