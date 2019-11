Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung der B 4 wird teils aufgehoben

Die Vollsperrung in der Nordhäuser Grimmelallee ab der Volkshochschule bis zur Heinrich-Zille-Straße wird voraussichtlich ab dem 16. November teilweise aufgehoben. Das teilte Winfried Ludolph vom Nordthüringer Straßenbauamt auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Momentan wird dort der bituminöse Fahrbahnbelag eingebaut. Geplant ist, dass wir kommenden Samstag die Fahrbahn in Richtung Niedersachswerfen wieder öffnen können“, kündigte er an. Die Straße in die andere Richtung bleibe jedoch aufgrund von Arbeiten an den Nebenanlagen noch bis Weihnachten gesperrt. Der Verkehr werde daher weiterhin über die Bochumer Straße umgeleitet. Auch hier stehen laut Winfried Ludolph aber bald Bauarbeiten an: „Sobald die Grimmelallee in einer Richtung wieder offen ist, laufen dort ab dem 18. November Reparaturarbeiten.“

Die Sanierung der Bundesstraße 4 soll im Frühjahr 2020 fortgesetzt werden. Dann wird am Bereich von der Heinrich-Zille-Straße bis zum Grimmel gebaut. Zwei weitere Abschnitte werden folgen. Gebaut werden soll bis Ende 2022. An dem Vorhaben beteiligen sich neben dem Nordthüringer Straßenbauamt der Stadtentwässerungsbetrieb, der Wasserverband, die Verkehrsbetriebe, die Stadt sowie die Nordhausen Netz GmbH.