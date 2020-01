Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spiegelsches Haus in Werna: Der „große Wurf“ soll dieses Jahr starten

Lange Zeit war es still geworden um das Spiegelsche Haus in Werna, die Arbeiten ruhten. Das soll sich in diesem Jahr ändern. „Wir wollen ab dem späten Frühjahr den großen Wurf starten, um die Bausubstanz des Gebäudes zu sichern“, sagt Michael Mohr, Betriebsleiter der kreiseigenen Service-Gesellschaft, als Bauherr. „Als Erstes soll das Dach vollständig repariert werden, bevor der Südgiebel gesichert und wiederhergestellt wird“, so Mohr weiter. Dann werde die Fassade rundum verschlossen, beschädigte Holzbalken ausgetauscht und die Fenster nach historischem Vorbild erneuert.

„Ein ganz wichtiges Thema ist der Keller, der im Frühjahr oft mit Wasser vollläuft. Wir wollen deshalb eine neue Entwässerung bauen, um das Haus trocken zu bekommen“, erläutert der Betriebsleiter. Der Grundgedanke sei, das Gebäude so weit wieder herzurichten, dass keine weiteren Schäden entstehen. „Erst dann ist die Basis gelegt, an die weitere Nutzung zu denken. Diese Sanierungsarbeiten sind auf drei Jahre angelegt. Auch auf dem Grundstück soll einiges passieren. „Wir planen beispielsweise, dort eine Streuobstwiese anzulegen, um die ursprüngliche Idee des Wirtschaftshofes wieder aufzugreifen“, führt Mohr aus. Finanziell sei die Sanierung abgesichert. „Uns stehen 1,68 Millionen Euro zur Verfügung“, verdeutlicht der Betriebsleiter. 500.000 Euro stammen aus den sogenannten PMO-Mitteln. Das sind Gelder aus dem Sondervermögen der Partei- und Massenorganisationen der DDR, die der Bund zur Verfügung stellt. Eine Millionen Euro kommen vom Land Thüringen über die Städtebauförderung, die restlichen 180.000 Euro sind Eigenmittel der Service-Gesellschaft. „Wir stehen derzeit in den letzten Verhandlungen mit dem Freistaat als Fördergeber, um die Details abzustimmen“, informiert Mohr. Dann werde der Förderantrag abgegeben. Außerdem muss noch ein Fledermausgutachten erstellt und die Baugenehmigung beantragt werden. „Wir wollen an unserem Nutzungskonzept festhalten, das Spiegelsche Haus als Anlaufpunkt für Radtouristen anzubieten“, blickt der Nordhäuser voraus. Dieses soll bis 2025 umgesetzt sein, lautet der Plan.