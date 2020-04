Nordhausen. KSB will Kindern Zeit der Notbetreuung versüßen und bietet Einkaufsservice. Derzeit tüftelt man an neuen Projekten für die Zeit nach der Krise.

Spielmaterial zum Leihen: Kreissportbund Nordhausen hilft Heimen und Kindergärten durch Krise

Der Kreissportbund Nordhausen (KSB) will den Südharzern in Zeiten der Corona-Kontaktbeschränkungen und Sportstättenschließungen zur Seite stehen. Das hat jetzt der Geschäftsführer Patrick Börsch angekündigt. Demnach verleiht der KSB seit dieser Wochen Kindergärten mit Schützlingen in Notbetreuung – laut Landkreis waren dies in dieser Woche 197 Knirpse – kostenfrei Spielmaterial. Angelaufen sei das Projekt im Bleicheröder Kindergarten „Gartenkinder“, der sich über Material für eine Miniolympiade und eine große Hüpfburg freuen durfte. Aufgebaut werde dies ohne Kontakt zum Personal und Kindern. Anschließend werde zudem alles desinfiziert, erläutert Börsch, der auch Seniorenheimen helfen möchte. Ihnen könne man beispielsweise eine große Outdoor-Version des Spieleklassikers „Mensch ärgere dich nicht“ oder ein Shuffleboard bringen. Interessierte Einrichtungen sollen sich melden.

Tun können das seit dieser Woche außerdem Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören und denen ein Einkauf daher selbst zu gefährlich ist. Ein KSB-Praktikant will solche Fahrten übernehmen. Der Service soll nun immer dienstags und donnerstags angeboten werden, so Börsch.

KSB-Chef Patrick Börsch will mit seinem Team anderen durch die Krise helfen. Foto: Christoph Keil

Den Sportbund trifft die Corona-Krise wie viele derzeit hart. Die Vermietung von Angeboten wie den Hüpfburgen fällt völlig aus. „Wenn das über den Sommer so bleibt, tut das richtig weh. Dann sprechen wir monatlich von Verlusten in fünfstelliger Höhe“, fürchtet der Geschäftsführer, der sich in dieser Situation allerdings auf sein Team verlassen könne. „Alle sind voll da und ziehen an einem Strang“, erzählt er nicht ohne Stolz ob der konstruktiven Ideen, die in der Krise bereits entstanden sind. So werde die unfreiwillige Ruhephase nicht nur für unliebsame Aufgaben wie die Neustrukturierung des Archivs oder Sanierungen in der Geschäftsstelle genutzt, sondern auch für Planungen für eine Zeit nach der Krise.

Aktuell sammelt die KSB-Bildungsbeauftragte beispielsweise Problemfälle von Sportvereinen, die in Krisenzeiten wie der jetzigen auftreten. „Wenn alles vorüber ist, wollen wir Kurse anbieten, die Vereine für solche Phasen besser wappnen“, erklärt Börsch. Derzeit tüftelt sein Team obendrein an einem Grundlagenlehrgang, der Migranten in Sportvereinen eine Trainingsberechtigung ermöglicht, berichtet er.

Der KSB-Chef hofft zugleich auf einen finanziellen Rettungsschirm für Vereine. Das Land habe bereits gute Signale hierfür gesendet. Bis es soweit ist, will der 41-Jährige aber vor allem ein Signal an die Vereinsmitglieder senden: „Viele Vereine haben Existenzsorgen. Unterstützt sie daher weiterhin. Storniert nicht eure Mitgliedsbeiträge“, appelliert er.

Die an Spielmaterial interessierten Einrichtungen können sich an Paul Bräuer und Silvio Beer wenden unter der Telefonnummer 03631/984 768.

Wer den Einkaufsservice des KSB nutzen möchte, der wende sich telefonisch an die 03631/984 765.