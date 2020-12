St. Blasii sagt in Nordhausen alle Weihnachtsgottesdienste ab

Die Blasii-Gemeinde habe nach eingehender Beratung beschlossen, zu Weihnachten nicht zu den geplanten großen Gottesdiensten vor oder in der Kirche einzuladen, berichtet Pfarrer Wolf-Johannes von Biela. Auch die Kirchengemeinden Frauenberg, Steinbrücken, Sundhausen und Bielen haben entsprechende Beschlüsse gefasst. Wohl wissend, dass der Besuch der Gottesdienste zu Weihnachten für viele Menschen einen wichtigen Lichtblick in diesen Zeiten bedeutet, schließen sich die Kirchengemeinden in Anbetracht der Gesamtsituation dem allgemeinen Aufruf an, Zusammenkünfte weitestgehend zu vermeiden.

„Aus Verantwortung füreinander sagen wir schweren Herzens alle Gottesdienste bis zum 10 Januar ab und bitten dafür um Verständnis“, betont der Pfarrer. Die Verantwortlichen seien sich sicher, dass es dennoch Weihnachten werden wird: „Weihnachten ist größer als unser Tun und Lassen – und als Corona.“

Alternativen gebe es: St. Blasii sendet am 24. Dezember um 17 Uhr auf Radio Enno ein „Krippenspiel auf die Ohren“. Das Frauenberg-Krippenspiel gibt es auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde zu sehen. In mehreren Gemeinden sollen Weihnachtsbriefe mit Hausandachten verteilt werden. Nach Möglichkeit sollen die Kirchen zum Gebet geöffnet sein.