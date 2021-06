Staatsschutz ermittelt: Wahlkreisbüro der AfD in Nordhausen beklebt

Nordhausen. In den frühen Dienstagmorgenstunden ist das Wahlkreisbüro der AfD in Nordhausen mit Aufklebern verunstaltet worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag die Scheiben des Wahlkreisbüros der AfD in der Hesseröder Straße beklebt. Insgesamt brachten die beiden unbekannten Täter acht Aufkleber mit beleidigendem Inhalt, der sich offensichtlich gegen die AfD richtete, an der Scheibe an. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf.

Die Polizei hat das Material sichergestellt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

