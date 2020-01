Landratsamt lässt sich beim Erdfall-Krater in Nordhausen Zeit

Keine weiteren Setzungserscheinungen hat es seit Februar 2016 im Erdfall-Krater am Salzagraben auf dem früheren Gelände des Brand- und Katastrophenschutzes in Nordhausen gegeben. „Auf lange Sicht wollen wir das Loch wieder mit Kies verfüllen“, sagt Landrat Matthias Jendricke (SPD) unserer Zeitung. Das Lagergebäude gegenüber den beiden eingestürzten Häusern sei unversehrt und könnte wieder als Lager genutzt werden, nennt Jendricke seine langfristigen Pläne.

Bohrungen würden eine halbe Million Euro kosten

„Die Geologen, die damals den Erdfall untersuchten, haben Kosten von einer halben Million Euro für die notwendigen Tiefenbohrungen genannt“, so Jendricke. So viel Geld stehe dafür derzeit nicht zur Verfügung. Der Rat sei damals gewesen, das Gelände erst einmal in Ruhe zu lassen. „Wir haben keinen Zeitdruck“, betont der Landrat. Zumal es auch einer größeren Menge von Bauschutt bedürfe, um den Krater von 30 Metern Durchmesser zu befüllen. „Da ist es nicht mit fünf Lkw getan“, so Jendricke.

Sanierungspläne waren schon einmal verworfen worden

Im Februar 2016 waren etwa 70.000 Tonnen Erdreich, Kies und Geröll in das Loch gerutscht und hatten damit für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Zum Glück hatten sich damals keine Menschen in den beiden eingestürzten Gebäuden befunden. Erste Pläne, den Krater wieder mit Kies zu befüllen, waren wieder verworfen worden.