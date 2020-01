Stadtbewohner sorgen sich um den Müll in Ellrich

Karlo Flohr hat sich der Ordnung und Sauberkeit in seiner Heimatstadt Ellrich verschrieben. So war es nicht verwunderlich, dass er die Chance der Einwohnerversammlung am Donnerstag im Rathaus nutzte, um auf eine ganze Liste von Missständen aufmerksam zu machen.

„Die Müllkübel stehen am Mühlhof wochenlang herum und werden nicht weggeräumt“, hat er beobachtet. In der Heimstraße würden viele Fahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung parken. „Früher war die Heimstraße Einbahnstraße. Da war das noch in Ordnung, aber seit diese Regelung aufgehoben ist, verhalten sich die Autofahrer verkehrswidrig“, erläutert er. Eine weitere Unsitte sei das Parken vor der Sparkasse in der Wernaer Straße. „Da ist uneingeschränktes Halteverbot, was aber manche nicht davon abhält, dort ihr Fahrzeug abzustellen“, moniert Flohr.

Aber dem Ganzen die Krone aufgesetzt habe eine Werbetafel direkt vor dem Nikolaitürmchen. „Dort war groß zu lesen: Feuerwerksverkauf im Niedersachswerfer Handwagen. Ich denke, mich tritt ein Pferd; wer genehmigt denn bitteschön so etwas?“, ärgert er sich. Und als Letztes hat er anzumerken, dass am Schwanenteich immer wieder die Enten gefüttert werden. „Das gibt es nur in Ellrich. Woanders stehen Verbotsschilder“, bemängelt der Ellricher.

„Da steht doch ein Schild“, hält ihm Fachbereichsleiter Ronald Kuß entgegen. Die Stadtverwaltung habe nur das Problem, die Verfehlungen nicht ständig kontrollieren zu können. „Wir schaffen das einfach personell nicht, weil uns im Außendienst eine halbe Stelle fehlt“, erklärt Kuß den personellen Engpass.

„Das Problem haben wir erkannt, können es aber nur gemeinsam lösen“, sagt Bürgermeister Henry Pasenow (CDU). Man könne beispielsweise nicht 100 Mülleimer kaufen, weil die mindestens 30.000 Euro kosten würden. „Dieses Geld haben wir nicht“, macht er deutlich. Und manchmal seien der Verwaltung auch die Hände gebunden. Etwa im Fall von ausländischen Lkw-Fahrern, die ihre Fahrzeuge im Ellricher Gewerbegebiet abstellen. „Diese Fahrer halten sich nicht an die Spielregeln und vermüllen das Gelände“, hat Pasenow beobachtet. Die Polizei sei angehalten, dort verstärkt Streife zu fahren und – wenn nötig – Strafzettel zu schreiben.

Ein weiteres Thema war die Heizung im Sülzhayner Kindergarten. „Ich habe gehört, dass die alte Ölheizung ausgetauscht werden soll?“, fragt eine Bürgerin. „Ja, das stimmt“, antwortet der Bürgermeister. „Wir wollen die Heizung wegen der Klimabilanz austauschen, Das wird aber erst im Sommer stattfinden und nicht während der Heizperiode“, erklärt Pasenow.

Zuvor hatte der Bürgermeister über die wichtigsten Themen in der Stadt und Einheitsgemeinde informiert. Für den Mobilfunk sei die Stadt eigentlich nicht zuständig. Das bedeute aber nicht, dass sich die Stadt nicht kümmere. „Wir wollen in Appenrode und Woffleben Mobilfunkmasten aufstellen lassen“, sagt Pasenow. Beim Inland-Roaming sei man noch nicht so weit. „Und die Probleme in Gudersleben sind ja bekannt. Dort haben wir kein G“, bedauert der Stadtchef.

Bei den Kindertagesstätten würden die Elternbeiträge in diesem Jahr umgestellt auf den Einzug am Anfang des Monats. „Die Beitragsordnung wird ab Juni angepasst“, berichtet der Bürgermeister. Die neue Essens-App für die Kindergärten werde in diesem Jahr an den Start gehen. „Wir werden sicher auch eine Lösung für die Kinder aus Gudersleben finden, wo ja kein Handy-Empfang ist“, stellt er in Aussicht.

Ein Schwerpunkt sei in diesem Jahr das Bürgerhaus. „Uns liegt die fertige Studie vor, die im Frühjahr im Stadtrat vorgestellt werden soll“, kündigt Pasenow an. Der Stadtrat habe entschieden, eine Lückenbebauung am Markt vorzunehmen. „Wir wollen aber die beiden vorhandenen Rathausgebäude nicht leerziehen, sondern sie weiter nutzen“, verspricht er.

Baubeginn für das Begegnungszentrum für Kinder und Jugendliche an der Schule sei im März oder April. Nach dessen Fertigstellung sei die Schulsanierung abgeschlossen.

Zum Straßenbau in der Johann-Sebastian-Bach-Straße sagt Pasenow, dass im Bereich des Seniorenwohnparkes keine Zebrastreifen geplant seien, wohl aber Inseln zur Beruhigung des Straßenverkehrs. Über den Streckenverlauf des in diesem Jahr zu bauenden Radweges von Ellrich nach Walkenried sagt der Bürgermeister, dass dieser vom Netto aus zunächst straßenbegleitend geplant sei und später ein Stück in Richtung Norden abzweige. Er hoffe auf ein zuschlagsfähiges Angebot für das Projekt, an dem die Stadt Ellrich mit 121.600 Euro beteiligt sei.

„Für die Sanierung der Sporthalle in Sülzhayn benötigen wir noch mehr Geld“, betont der Bürgermeister. Darüber wolle er in Erfurt verhandeln. Die Halle sei für die Vereine der Stadt wichtig, um das Sportangebot erweitern zu können. Auch die Pläne für ein Mehrgenerationenhaus an der Stelle des ehemaligen NKD werde man weiter verfolgen. Dort sollen neben Beratungsangeboten aus dem Landratsamt auch ein Treffpunkt für Jung und Alt entstehen.

Schließlich bricht Pasenow eine Lanze für die Feuerwehren. „Wir brauchen in jedem Ortsteil einen Stützpunkt“, macht er deutlich. Neben der Ausbildung und Nachwuchsgewinnung vor Ort sei auch die jeweilige Ortskenntnis der Kameraden entscheidend. „Und die Feuerwehr ist eine Säule im sozialen Leben“, weiß der Bürgermeister.