Die Stadtinformation am Rathaus in Nordhausen.

Stadtinfo ist in Nordhausen wieder geöffnet

Die Stadtinformation am Rathaus in Nordhausen hat ab sofort wieder geöffnet, berichtet Ilona Bergmann von der Pressestelle der Stadtverwaltung. Dienstags, donnerstags und freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr sind hier wieder unter anderem Straßenbahnkarten, Wanderpässe der Harzer Wandernadel, die dazugehörigen Karten und Pläne sowie Souvenirs der Stadt Nordhausen erhältlich.

Alle Besucher werden jedoch um die Einhaltung der Mundschutz- und Abstandsregeln gebeten.