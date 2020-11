Stadträte beschließen Rekordhaushalt für Nordhausen – und sind trotzdem unzufrieden

Die Stadt Nordhausen hat einen Haushalt. Mittwochabend gab der Stadtrat der Satzung ohne große Diskussionen mehrheitliche Zustimmung. Die Arbeit und das Debattieren waren schon weitaus früher geleistet und geführt worden. Seit Mai habe die Stadtverwaltung an einem ausgeglichenen Entwurf getüftelt, erzählte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). SPD-Fraktionschef Hans-Georg Müller wollte zudem über 30 Änderungsanträge der Räte gezählt haben.

Die Nordhäuser Jahrhundertbauprojekte – die Erweiterung des Theaters und der Neubau einer Feuerwache in der Zorgestraße – will sich das Rathaus allein 2021 weitere 11,7 Millionen Euro kosten lassen. Foto: Marco Kneise

Aus diesem Miteinander, das alle Fraktionen als konstruktiv lobten, ist ein Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 85,64 Millionen Euro entstanden. 7,9 Millionen Euro an Eigenanteilen für Investitionen werden durch eine durchschnittliche Förderquote von 72 Prozent auf knapp 29 Millionen Euro gehebelt.

„In dieser schwierigen Situation ist die Höhe der Investitionsauszahlungen so hoch wie noch nie“, stellte der OB daher zufrieden fest. Schwerpunkt der Ausgaben bleiben die Großprojekte Feuerwache und Theater. Planmäßig sollen kommendes Jahr 11,7 Millionen Euro in beide Bauten fließen. Zudem bleibt die Buchmann-Verwaltung ihrem Credo treu, Pflichtaufgaben wie Bildungseinrichtungen, Infrastruktur und Sportanlagen weiter anzugehen. Allein für den Neubau des Humboldt-Gymnasiums reicht das Rathaus 6,3 Millionen Euro an den Kreis weiter. Weitere 7,6 Millionen Euro sind für Projekte der Stadtentwicklung vorgesehen.

Allein über 600.000 Euro sind für Gehwege und Beleuchtung geplant

So sollen dem grundhaften Ausbau der Kasseler Landstraße 753.000 Euro zu Gute kommen. 565.000 Euro will das Rathaus in Brücken stecken, weitere 445.000 Euro in Radwege. Dem Thema Gehwege und Beleuchtung hat Kämmerin Steffi Weber 626.400 Euro in das über 600-seitige Dokument mit allen Investitionen geschrieben.

Und doch wirkte der Stadtrat sichtlich unzufrieden. Auch angesichts eines Rekordhaushaltes fand Michael Mohr, Fraktionschef der Linken, etwas zu kritisieren. „Ich hätte mir einen deutlich optimistischeren

An beiden Baustellen dominieren derzeit Kräne für die Rohbauarbeiten das Geschehen. Foto: Lutz Fischer / Stadtverwaltung Nordhausen

Haushalt gewünscht.“ Er rechne mit höheren Steuereinnahmen und besseren Abschneiden, als es die aktuelle Prognose der Kämmerei erahnen lasse. Die Kommune als wichtiger Auftraggeber der Wirtschaft hätte daher mit mehr Investitionen ein wichtiges Signal in der Krise geben können, kritisierte er.

Stadtchef Buchmann sah das freilich anders. Es handele sich um einen „ehrlichen, umsetzbaren und genehmigungsfähigen Haushalt“, der den „Spagat zwischen Vorsicht und Gestaltung schafft“, dabei aber nicht die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt gefährde.

Für den Neubau des Humboldt-Gymnasiums reicht das Rathaus 6,3 Millionen Euro an den Kreis weiter. Foto: Marco Kneise

Doch auch Hans-Georg Müller hatte einiges auszusetzen. Er erinnerte an den Haushalt des Vorjahres. Da seien Gewerbesteuereinnahmen von 19,5 Millionen Euro eingeplant worden. „Bereits in der Haushaltdurchführung war zu erkennen, dass dies deutlich überschritten wird.“ Er appellierte damals für einen Nachtragshaushalt, der das abbildet. Seine Bitte fand aber kein Gehör. Mit Steuereinnahmen von 7,2 Millionen Euro über dem Plan sei der Stadtrat damals seines Gestaltungsspielraums beraubt worden, klagte Müller.

Er empfinde solche Schätzungen des Rathauses nicht als defensiv, sondern als „täuschend“. „Für 2021 sollten wir solche Planungsfehler vermeiden und möglichst realistische Ziele vereinbaren. Dies erfolgt über Nachtragsbeschlüsse.“ Die sollten gleich im neuen Jahr angegangen werden.

Grundsätzlich wurde Jörg Prophet. Der AfD-Fraktionschef bemängelte die Förderpolitik, die nur zweckgebunden Gelder ausschütte und nicht nach Bürgerwillen. Ziehe man Landesfinanzmittel ab, habe man es mit einem „Haushalt der Stagnation“ zu tun.

Auch die Doppische Buchführung war Ziel von Prophets Kritik. Anders als kameralistische Kommunen gebe sich Nordhausen damit freiwillig Zwängen hin, ohne dafür wie beabsichtigt transparenter haushalten zu können.