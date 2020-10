Sternekoch Frank Rosin peppt Nordhäuser Café auf

Eine süße Waffel oder ein herzhafter Crêpe bei Geli Wilke-Schatz gehören für manchen Nordhäuser zum liebgewonnen Nachmittagsritual. Schon wenige Jahre nach der Eröffnung genießt das Waffelwunder Kultstatus in der Stadt. Doch wer diese Woche dem Café in der Rautenstraße einen Besuch abstatten wollte, stand mitunter vor verschlossenen Türen. Und rieb sich da wohl verwundert die Augen: „Wir haben in Verbindung mit Dreharbeiten für Rosins Restaurant geschlossen“ hieß am Schaufenster.

Ein Sternekoch in Nordhausen? Was treibt der Fernsehgastronom, der in seiner Sendung kriselnden Restaurants aus der Patsche hilft, bloß hier?

Ab Freitag ist das Café wieder regulär geöffnet. Foto: Marco Kneise

Bei solchen Fragen war es kein Wunder, dass Gerüchte über das Café schnell wild ins Kraut schossen: „Das ist sicher bald dicht“ lautet eine oft geäußerte Sorge in den sozialen Netzwerken. „Wenn der in Nordhausen ist, wird unsere Stadt bestimmt nicht so gut wegkommen“ heißt eine zweite.

„Ich mache auch nicht zu. Da kann kommen, was will.“

Die Sorgen sind unbegründet, wie sich bei Waffelwunder-Betreiberin Geli Wilke-Schatz erfahren lässt. „Ich bin nicht pleite“, betont sie entschieden. Und noch entschiedener fügt sie hinzu: „Ich mache auch nicht zu. Da kann kommen, was will.“ Am Waffelwunder, schwärmt die junge Frau, hänge dafür zu viel Herzblut. Immerhin habe sie hier jeden Stuhl mit eigener Hände Arbeit zusammengeschraubt, erinnert sie sich lächelnd an die Anfangstage im Jahr 2014.

Damals ist Wilke-Schatz noch Angestellte. Drei Jahr hat das Café geöffnet. Doch nur wenige Monate, nachdem die damalige Geschäftsführerin das Lokal im Spätsommer 2017 schließt, übernimmt Geli Wilke-Schatz. Viel Überredungskunst habe es nicht gebraucht, diese junge Dame, die mit „Leib und Seele dieser Arbeit nachging“ zur Übernahme zu bewegen, heißt es in jenen Tagen vom kommunalen Vermieter.

Geli Wilke-Schatz freut sich auf die Modernisierung des Cafés. Die typischen Airbrush kommen aber wieder, verspricht sie. „Die gehören zu meinem Stil.“ Foto: Marco Kneise

Dass trotz all dem Herzblut nun der Promikoch als Berater zu Gast ist, habe sie ihrem Mann Dominique zu verdanken, erzählt Geli Wilke-Schatz. Der habe sie zu einem Casting für Rosins Sendung angemeldet. Finanzielle Gründe hat das nicht, das Café ist in der Regel gut gefüllt. Vielmehr wollen Wilke-Schatz und ihr Mann das Café strukturell auf stabiliere Füße gestellt sehen. Für eine weitere Mitarbeiterin reiche es eben noch nicht. Doch mehr Zeit für die Familie soll ihr neben all der Arbeit bleiben, lächelt Geli Wilke-Schatz hinüber zu ihrer Tochter. Und ein wenig hipper soll das Café noch werden, verweist sie auf die Wandfarbe ihrer Vorgängerin.

Rosin: „Wir wurden super aufgenommen."

Und deshalb geht es Mitte der Woche hektisch zu im Waffelwunder. Rosin und das 15-köpfige Produktionsteam haben Café und Betreiberin voll in Beschlag. „Es gibt einige Dinge, die bearbeitet werden müssen“, lautet Rosins erstes Urteil über das Lokal, am Ambiente wie an der Speisekarte. Waffel klinge so einfach. Doch gerade das sei oft schwer, sinniert der Koch. „Aber zusammen wollen wir das hinkriegen“, sagt Rosin, während er aufmunternd zu Geli Wilke-Schatz hinüberblickt.

Derweil kann der Sternekoch auch die Sorgen der Nordhäuser im Internet entkräften, ihre Stadt käme nicht gut bei ihm an. „Wir wurden super aufgenommen. Und landschaftlich ist die Region ein Traum“, sagt der Mann, der im nordrhein-westfälischen Dorsten ein hochgelobtes Restaurant betreibt.

Wann die Kabel-1-Sendung über das Waffelwunder ausgestrahlt wird, ist laut Produktionsleiter übrigens noch nicht klar. Doch zuvor werde es noch eine zweite Drehwoche geben. Dann wird verglichen: „Denn zuvor wird das Café noch umgestaltet. Ein Raumausstatter hilft uns“, freut sich Wilke-Schatz auf die Optimierung.

