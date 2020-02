Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stich-Wort zu Mensch und Natur: Baumhaus statt Minecraft

Erinnern Sie sich an meine Kolumne neulich? Als ein Sturm Menschen auf dem Brocken förmlich umfegte. Den Fakt, dass bei Unwetter überhaupt jemand da oben ist, habe ich als Sinnbild für Ignoranz der Umwelt gegenüber gewertet. Was soll man sagen: Es ist wieder passiert. Am Samstag haben sich bei Orkanböen Touristen in Gefahr gebracht. Bundeswehrsoldaten – zur Ausbildung im Harz – eilten zu Hilfe, während ein umgestürzter Baum nur wenige Kilometer weiter in Wernigerodes Wäldern eine Frau erschlagen hat.

Wie kann es immer soweit kommen? Gehen wir diesmal mit der Unschuldsvermutung auf Suche: Vielleicht ist es nicht Ignoranz, sondern fehlendes Verständnis für Natur? Immer mehr junge Menschen wachsen auf, ohne mit belebter Umwelt in Berührung zu kommen. Der Glaube an die lila Kuh mag übertrieben sein. Dass Schweine aber nicht nur aus eingeschweißtem Nackensteak bestehen, könnte tatsächlich manchen erstaunen. Nein, früher war nicht alles besser. Aber da hat man Baumhäuser noch aus Sperrmüll und mit aus Opas Werkstatt gemopsten Nägeln gebaut – nicht aus digitalen Minecraft-Würfeln. Klar stürzen die nicht um, wenn draußen der Orkan an die Scheibe knallt. Also: Raus an die Luft, sobald Petrus es wieder besser mit uns meint.