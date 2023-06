Das erfolgreiche Vokalensemble „Voicemade“ aus Leipzig tritt in der Basilika Münchenlohra auf.

Stimmungsvolles Sommerkonzert in der Basilika Münchenlohra

Münchenlohra. Nicht zum ersten Mal gastieren die Leipziger im Südharz. Was das Konzert in Münchenlohra diesmal zu bieten hat und für wann es angesetzt ist.

Nach dem jüngsten Trompeten-Konzert in der Basilika freut sich der Förderverein Kloster Münchenlohra auf den nächsten musikalischen Höhepunkt am 11. Juni. Das Ensemble Voicemade aus Leipzig wird um 17 Uhr geistliche Vokalmusik in Beziehung zum 116. Psalm darbieten.

Schon im Jahr 2021, als sie erstmals in Münchenlohra weilten, hatten sie ein großes Programm mitgebracht. Damals hatten sie Vertonungen aller Stücke des Gottesdienstes einstudiert. Nicht nur, dass dieses Konzept musikalisch überzeugt haben soll, auch soll es ein Glücksfall für den Förderverein gewesen sein, da wegen Corona damals nur Gottesdienste erlaubt waren.

Wie immer ist die Klosterstube ab 15.30 Uhr zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen geöffnet.