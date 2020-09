Stolberg: 100-jähriges Jubiläum in Feinsilber gebannt

Stolberg. An den runden Geburtstag der Heimkehle erinnert eine Stolberger Jahresmedaille. Münzgesellen zeigen das historische Prägen noch an acht Terminen in 2020.

Eine touristische Ersterschließung vor genau 100 Jahren. Wer sich an dieses besondere Jubiläum der Heimkehle auch in den kommenden Jahren noch gut erinnern will, für den lohnt in den kommenden Wochen ein Ausflug nach Stolberg. In der Alten Münze, einem der stattlichsten Fachwerkhäuser der Stadt, treffen die 100 Jahre alte Tradition der Schauhöhle auf rund 600 Jahre Münzwesen. Immerhin werden in dem um 1535 von Münz- und Bürgermeister Kilian Kessler errichteten Haus noch heute Münzen geprägt. Stets ab 1. Januar entsteht hier eine spezielle Jahresmedaille. Die aktuelle zeigt die Heimkehle.