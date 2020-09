Hans-Peter Blum ist TA-Redakteur in Nordhausen.

Was haben sich Stadt und Landkreis Nordhausen beim Thema ÖPNV gezofft und liegen sich immer noch in den Haaren. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) und Landrat Matthias Jendricke (SPD) werden in diesem Leben keine Freunde mehr.