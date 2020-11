Studie über Bleicherode bringt wissenschaftliche Ehrung für Nordhäuser Gymnasiasten

Ihre Schulzeit war schon zu Ende, da konnten drei ehemalige Schüler des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums endlich ihre Urkunden in den Händen halten. Coronabedingt kamen die Ehrungen für ihre erfolgreiche Teilnahme am Bundes-Umwelt-Wettbewerb des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik per Post. Denn die feierliche Preisverleihung musste abgesagt werden.

Der Leistung von Florian Hensel, Joseph Georg Meschke und Robert Stephan Seibt tut dieser Weg der Ehrung aber keinen Abbruch. Der Förderpreis bedeutet für die drei Jugendlichen nicht nur 250 Euro Unterstützung, sondern auch die Chance, ihre Arbeit noch einmal einzureichen. Denn die Jury sah in der Ausarbeitung der drei Schüler so viel Potenzial, dass sie nach entsprechender Überarbeitung die Chance auf eine höhere Preiskategorie hat, bestenfalls gar den Hauptpreis. Tipps für die Überarbeitung gab es zwar nicht. Trotzdem ist das Motivation genug, um es abermals anzugehen. Im Mittelpunkt des Projektes stehen die Verbesserungsmöglichkeiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von Bleicherode bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltverschmutzung. Florian, Joseph und Robert hatten das Thema bereits für ihre schriftliche Seminarfacharbeit gewählt, mussten diese für den Wettbewerb aber auf dreißig Seiten komprimieren. Bereits in Klasse 10 beginnen die Vorbereitungen auf die Arbeit mit der Themenfindung, bevor es in der 11. Klasse an Grob- und Feingliederung geht. Ostern vorigen Jahres waren dann die ersten Probetexte fertig. Die drei Nordhäuser wählten Bleicherode als Teststadt, weil sie der Meinung waren, dass in dieser strukturschwachen Region etwas zu verändern sei. Als Eigenanteil nutzten sie eine sogenannte Sensebox. Eine kleine portable Messstation, die von Florian, Joseph und Robert selbst zusammengebaut und programmiert wurde. Floristin unterstützt Schüler und bietet Platz für kleine Messbox Als unerwartet schwierig erwies sich die Suche nach Partnern. Es hagelte Absagen. Oder es gab gar keine Rückmeldung. Besonders enttäuschend war für sie, dass auch Stadtverwaltung und Verkehrsbetriebe Nordhausen nicht halfen. Eher zufällig kam dann die Zusammenarbeit mit Judith Srocke zustande. Sie ermöglichte den Gymnasiasten, die Box auf dem Vordach ihres Geschäftes Kultur Floral aufzustellen. Vier Sommerwochen zeichnete die Box Werte auf. Das Ergebnis war verblüffend, da morgens um 4 Uhr die höchste Feinstaubbelastung gemessen wurde. Als Hauptgrund ermittelten die Schüler den Lieferverkehr der Supermärkte und die Abkühlung der Luft in der unteren Atmosphärenschicht. Nach Auswertung aller Forschungsergebnisse stellten die jungen Männer Bleicherode kein gutes Zeugnis aus. So fahren alte Busse umher, dem Busbahnhof fehlt es an rollstuhlgerechten Bussteigen und Anzeigetafeln, zudem ist der Busfahrplan nicht mit dem Zugfahrplan synchronisiert. Aber Florian Hensel, Joseph Georg Meschke und Robert Stephan Seibt bieten auch Lösungsvorschläge. So erstellten sie ein Konzept für eine Stadtbuslinie, die bisher vernachlässigte Punkte wie das Krankenhaus und die Alte Kanzlei anfahren würden, und machten sich Gedanken, wie der Busverkehr besser gestaltet werden könnte. Junge Forscher bieten auch Lösungsvorschläge an „Man muss nicht Welten bewegen. Einfache Dinge genügen, um den ÖPNV zu verbessern. Die Politik muss nur mitwirken und das geht, ohne Milliarden in die Hand zu nehmen, zumal es Fördermittel zum Beispiel für moderne Busse gibt“, geben die drei den Bleicheröder Verantwortungsträgern mit auf den Weg. Mittlerweile studiert Robert Stephan Seibt Physik in Berlin, Florian Hensel absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Nordhäuser Herzschlagkirche, im Anschluss möchte er Musik, Chemie oder Religion auf Lehramt studieren. Und Joseph Georg Meschke absolviert Praktika, um sich zu orientieren. Dass es in Richtung Öffentlicher Personennahverkehr geht, da ist er aber schon jetzt sicher.