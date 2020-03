Südharz: Bislang kaum Verstöße gegen Kontaktverbot

Die Bundesregierung hat das bisherige Verbot von Ansammlungen im Rahmen der Allgemeinverfügung des Landkreises durch ein Kontaktverbot verschärft. Nicht mehr als zwei Personen dürfen sich im öffentlichen Raum bewegen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. In Thüringen gilt dieses Verbot per Landesverordnung seit Mittwoch, 0 Uhr. Wie verhalten sich nun die Menschen im Südharz? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Bislang sehr vernünftig“, schätzt Polizeisprecherin Fränze Töpfer ein. Die Verstöße würden sich im kleinen Rahmen bewegen, das Gros der Leute halte sich an die Verordnung. „Es gab am Dienstag einen kleinen Zwischenfall im Herkules-Markt in Nordhausen. Dort wollte sich ein Kunde nicht an die Pflicht halten, beim Betreten des Marktes einen Einkaufswagen zu nehmen. Wir mussten den Streit zwischen dem Sicherheitsdienst und dem Kunden schlichten“, berichtet Fränze Töpfer.

Überreste einer Corona-Party gefunden

Eine kleine Menschenansammlung vor der Nordhäuser Tafel in der Grimmelallee habe das städtische Ordnungsamt am Dienstag schnell aufgelöst. „Und wir hatten den Fall einer Eisdiele in Nordhausen, bei der eigentlich nur Straßenverkauf erlaubt ist. Dort wurden aber auch die Tische genutzt, um das Eis zu verspeisen. Das konnten wir dann schnell regeln“, nennt sie mehrere Beispiele aus der täglichen Praxis.

Am Wochenende soll es zudem eine Corona-Party an den Kiesteichen gegeben haben. Als die Polizei vor Ort eintraf, fand sie aber nur noch die Überreste der Party und traf keine Personen mehr an.

„Die originäre Zuständigkeit für die Einhaltung der Allgemeinverfügungen nach Infektionsschutzgesetz liegen aber bei den Gesundheits- und Ordnungsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte“, macht Töpfer deutlich. Die Thüringer Polizei sei hier nur unterstützend in Form von Amtshilfe tätig und führe bislang keine eigenständigen Kontrollen durch.

Über Sanktionierungen entscheiden Gesundheits- und Ordnungsbehörden

„Sollten jedoch im Rahmen der Streifentätigkeit schwere Verstöße festgestellt werden, werden die Personalien erhoben und Anzeige erstattet“, erklärt die Polizeisprecherin. Über mögliche Sanktionierungen bei leichteren Verstößen entscheiden die Gesundheits- und Ordnungsbehörden. Bis Mittwoch waren keine Anzeigen eingegangen.

„Das Ordnungsamt der Stadt Nordhausen unterstützt die zuständige Infektionsschutzbehörde, den Landkreis Nordhausen, im Rahmen seiner personellen Möglichkeiten bei der Durchsetzung der bestehenden Allgemeinverfügung“, sagt Ordnungsamtsleiter Christian Kowal.

Das Amt fordere bei festgestellten Verstößen gegen die Allgemeinverfügung die Personen zur Einhaltung der Regelungen auf und spreche notfalls Platzverweise aus. Bei uneinsichtigen Personen würden die Sachverhalte aufgenommen und der zuständigen Behörde beim Landratsamt zur weiteren Bearbeitung einer Ordnungswidrigkeit oder eines Bußgeldverfahrens übergeben. „Aber bislang ist es noch zu keinen größeren Verstößen gekommen. Die Leute verhalten sich vernünftig“, so Kowal.

Die Ankündigung von Landrat Matthias Jendricke (SPD), einen Ordnungsvollzugsdienst aufzubauen, stößt bei der Polizei auf offene Ohren. „Dem stehen wir sehr positiv gegenüber. Denn es würde eine Entlastung auch für unsere Beamten bedeuten“, sagt Töpfer.