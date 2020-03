Südharz-Klinikum bereitet sich auf Erkrankungswelle vor

Covid-19: Seit Donnerstag ist der erste Erkrankte im Südharz-Klinikum in Behandlung. Doch schon seit geraumer Zeit ist das Corona-Virus SARS-CoV2 und dessen pandemische Ausbreitung Anlass für diverse Szenarien und entsprechend detaillierte Vorkehrungen. Das Krankenhaus soll gerüstet sein für eine Erkrankungswelle. Der normale Betrieb ist deutlich heruntergefahren, nur noch etwas mehr als 400 der 700 Betten werden aktuell gebraucht.

Operationen werden verschoben, Patienten bleiben aus

„Im März ist die Belegungsquote normalerweise sehr gut“, sagt Klinikums-Geschäftsführer Guido Hage. Nun aber werden viele Operationen verschoben, die Patienten bleiben aus. Als mögliche Isolierstation für Corona-Kranke könne das Bettenhaus 4 mit seinen 40 Betten umfunktioniert werden. „Binnen zwei Stunden könnten wir es leer ziehen.“

Doch gibt Hage auch zu bedenken, dass von dort der Weg zu sämtlichen Funktionsbereichen des Krankenhauses durchs Freie führen würde. Sinnvoller sei es deshalb, das Bettenhaus 1 mit Corona-Patienten zu belegen, und zwar von der obersten Etage abwärts, um Kontakte mit anderen soweit es geht zu minimieren.

Fachverwandte Stationen zusammenfassen und freie Kapazitäten generieren

Schon jetzt wird Ebene 9 für Corona-Verdachtsfälle genutzt. Um freie Kapazitäten zu generieren, wurden fachverwandte Stationen, wie die allgemeine und die Gefäßchirurgie oder die Neurologie und die Neurochirurgie, zusammengefasst.

Die Intensivstation 1 verfügt normalerweise über 14 Betten. Diese um weitere sechs zu erweitern, war vor der Corona-Krise angedacht. „Wir sind in der Planungsphase, bauliche Eingriffe gab es noch nicht“, sagt Hage erleichtert. Dieser Tage wären Bauarbeiten äußerst hinderlich.

19 zusätzliche Beatmungsbetten auf Intensivstationen

Dennoch: Schon jetzt meldet das Südharz-Klinikum 19 zusätzliche Beatmungsbetten auf ihren Intensivstationen, weitere 37 könnten bei Bedarf kurzfristig geschaffen werden: in der Intermediate-Care-Station nahe der OP-Säle, im Schlaflabor, im Aufwachraum sowie in der Liegendanfahrt der Notaufnahme, die schon bei der jüngsten Bombenevakuierung derart genutzt wurde.

Die nötige Beatmungstechnik sei vorhanden, so Hage. Die Ankündigung der Landesregierung, weitere zu beschaffen, sieht er mit Skepsis: Denn die Lieferfristen seien lang, außerdem brauche es auch fachkundiges Personal, das diese bedienen kann. Entsprechend ausgebildete Pflegekräfte gebe es am Südharz-Klinikum etwa 80. Weitere 40 haben ausreichend Vorkenntnisse oder werden hausintern gerade weitergebildet.

Nach Pflegeschülern oder schon verrenteten Pflegern schaut sich das Nordhäuser Krankenhaus noch nicht um. „Dafür besteht zurzeit kein Grund, momentan bauen wir Überstunden ab“, begründet Hage.

Südharz-Klinikum will auf Mehrweg-Atemschutz setzen

Mit Schutzausrüstungen für das medizinische Personal, wie Masken, Kittel und Brillen, sei sein Haus „gut versorgt“. FFP-2-Masken seien zum Beispiel in fünfstelliger Zahl vorrätig. „Wir bekommen auch weiterhin Kontingente. Das Problem sind nur die explodierenden Preise: Eine Atemschutzmaske kostete früher drei Cent, heute einen Euro“, nennt der Klinikumschef ein Beispiel. In Kürze geliefert werden sollen vorerst 1000 Mehrwegmasken, die in der unternehmenseigenen Wäscherei gereinigt werden können.

Desinfektionsmittel darf das Südharz-Klinikum inzwischen auch wieder selbst herstellen, sodass es auch in der Hinsicht zu keinem Engpass kommt.

Technische Laborkapazitäten für Corona-Test nicht ausreichend

Hage meint, für den Kreis Nordhausen halte das Südharz-Klinikum „überdimensional große Kapazitäten“ zur Behandlung von Covid-19 vor. Doch ahnt er, dass im Ernstfall auch Patienten aus den Nachbarkreisen zu versorgen wären.

Für einen SARS-CoV2-Test allerdings fehlen im Südharz-Klinikum die technischen Laborkapazitäten. Abstrichproben werden deshalb in ein Leipziger Labor oder zum Landesamt für Gesundheit und Verbraucherschutz nach Bad Langensalza geschickt. „Binnen Tagesfrist sollten diese in der Regel Ergebnisse liefern.“ Die für den Corona-Test nötige Labortechnik würde mit rund 500.000 Euro zu Buche schlagen – und sie wäre erst in einem halben Jahr erhältlich, erfuhr Guido Hage von einem Lieferanten.