Südharz-Klinikum erhält grünes Licht

Nordhausen. Nordhäuser Kreistag spricht sich für Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Sondershausen aus.

Das Südharz-Klinikum darf ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) im Kyffhäuserkreis gründen. Mit 32 Ja-Stimmen (bei lediglich einer Enthaltung) hat sich der Nordhäuser Kreistag am Dienstagabend sehr deutlich dafür ausgesprochen. Der Landkreis ist mit 74 Prozent am Südharz-Klinikum beteiligt. Das MVZ als Tochterunternehmen soll seinen Sitz in Sondershausen haben. Von den medizinischen Leistungen könnten auch Bewohner in Wolkramshausen, Kleinfurra und Wernrode profitieren.