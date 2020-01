Südharz-Klinikum vor neuem Tarifstreit

Der Streit am Südharz-Klinikum ist vorprogrammiert: Drei Prozent mehr Lohn plant die Geschäftsführung des Südharz-Klinikums für alle rund 1700 Beschäftigten im nichtärztlichen Bereich ab 1. Juli ein. Dieses Plus aber wäre „zu wenig“, reagiert Verdi-Gewerkschaftssekretär Falk Ludwig.

Die Entgelte seien noch immer zehn Prozent vom Niveau des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TvöD) entfernt, eine Angleichung müsse Ziel sein. Zusätzliche Lohnsteigerungen sollten sich, so Ludwigs Forderung, vor allem im medizinisch-technischen Bereich durch geänderte Eingruppierungen von Berufen ergeben.

Erstes Sondierungsgespräch am Mittwoch

Am Mittwoch kommen Verdi-Vertreter und die Klinikums-Geschäftsführung zu einem ersten Sondierungsgespräch zusammen. Den bisherigen Tarifvertrag hatte Verdi zum Jahresende 2019 gekündigt. Der schrieb ab April 2019 ein Drei-Prozent-Plus fest, Anfang Dezember folgte eine weitere Lohnsteigerung von zwei Prozent, wodurch die Differenz zum TvöD kleiner wurde.

Doch das genüge nicht – auch, weil der TvöD ab Spätsommer neu verhandelt werde, was wieder einen größeren Unterschied zu diesem mit sich brächte, so Verdi. Zwar weiß die Gewerkschaft nur 34 Prozent der Krankenhaus-Beschäftigten im nichtärztlichen Bereich als Mitglieder hinter sich, doch hat sie einen Trumpf in ihrer Hand: den Fachkräftemangel. „Die Mitarbeiter stimmen mit den Füßen ab“, kommentiert Ludwig den Wechsel des Arbeitsplatzes, für den teils mit „Kopfprämien“ von bis zu 12.000 Euro geworben werde.

Der Gewerkschaftssekretär spricht von „enormem Personalmangel“, relativiert dies jedoch, fragt man ihn zur Situation am Südharz-Klinikum: „Dieses Haus ist sicher kein Extrembeispiel, es wird uns aber von enormer Überlastung in einzelnen Dienstbereichen berichtet.

Jährlich werden 45 neue Pflegekräfte ausgebildet

Bräuchte es mehr Pflegepersonal? „Wir mussten nie die Versorgung wegen Personalmangels abmelden“, reagiert der Geschäftsführer auf die Frage. Personalleiterin Anne Funk sagt, einen „gefühlten Mangel“ gebe es mitunter wegen „hoher Krankenstände“. Abgesehen von diesen „Engpässen“ sei so viel Personal beschäftigt, wie man zur hochwertigen Leistungserbringung brauche, ergänzt Hage. „Man kann nicht von akuten Problemen, die immer mal krankheitsbedingt entstehen, auf systemischen Mangel schließen.“

Es gebe im Unternehmen so viele Pflegestellen wie nie – bei einer konstanten Bettenzahl und einer nur leicht steigenden Patientenzahl gegenüber 2018. In diesem und nächsten Monat sind elf Neueinstellungen in der Pflege vorgesehen. Insgesamt wären dann 700 Mitarbeiter in dem Bereich tätig. Um weiteres Personal wolle man sich bemühen – als Betrieb, der jährlich 45 neue Pflegekräfte ausbildet, habe man nicht die schlechtesten Chancen, so Hage.

Bekämen sämtliche Beschäftigte im nichtärztlichen Bereich zehn Prozent mehr Geld, die Mehrbelastungen beliefen sich im Jahr auf einen zweistelligen Millionenbetrag – auch bei einem Umsatz von 150 Millionen Euro nicht wenig. Hage befürchtet eine wirtschaftliche Schieflage wie bei anderen kommunalen Krankenhäusern in Thüringen.

„Es ist 30 Jahre nach der Wende längst überfällig, dass die Kollegen hier auf gleichem Niveau verdienen wie ihre Kollegen in den alten Bundesländern“, argumentiert Falk Ludwig von Verdi. Er meint damit allerdings nur die Beschäftigten an kommunalen Krankenhäusern. Im Wettbewerb steht das Südharz-Klinikum insbesondere mit privaten Konzernen wie Helios.

Verdi betont, dass mit Umstellung auf die krankenhausindividuellen Pflegebudgets die Personalkosten durch die Krankenkassen komplett gedeckt werden sollen. Bislang wurde die Pflege mit durch die Fallpauschalen bezahlt. Dass nun Unternehmen nicht mehr auf Kosten der Pflege Gewinne machen können, begrüßt Guido Hage.

Und doch bereitet ihm das neue System Bauchschmerzen: Denn eine gute Krankenhausorganisation, etwa durch eine Rohrpost oder eine automatische Medikamentenabpackung, die dem Pflegepersonal mehr Zeit für den Patienten ermöglichen, werde nicht mehr belohnt. Auch befürchtet er einen noch größeren Druck auf den Markt, weil die Tatsache, dass Pflegepersonal ohnehin von den Kassen bezahlt wird, dazu führen könnte, dass diese Fachkräfte auch für andere Tätigkeiten eingestellt werden.

