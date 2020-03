Südharz streckt Fühler nach Thailand aus

„Deutschland braucht ohne Zweifel Fachkräfte, die das Sozialsystem mitstabilisieren werden. Und dabei spielen Migranten in Zukunft eine immer wichtigere Rolle“, sagt Mohamed Sayed. Der gebürtige Ägypter lebt seit 21 Jahren in Deutschland und ist seit 2016 Vorsitzender des Integrationsbeirates und Integrationsbeauftragter des Landkreises Nordhausen.

Wachsende Wirtschaft nach Ende der Corona-Krise

„Unsere Aufgabe wird sein, die deutsche Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Fachkräfte aus dem Ausland einen wichtigen Beitrag für die deutsche Wirtschaft leisten“, betont er. Die Wirtschaft werde nach dem Ende der Corona-Krise wieder wachsen und benötige dafür dringend Personal.

„Die demografische Entwicklung führt dazu, dass es in Zukunft zu wenige Fachkräfte geben wird. Grund ist nicht nur der Rückgang der einheimischen Bevölkerung, sondern die vermehrten Renteneintritte in den kommenden Jahren. So sind aktuell fast 40 Prozent der Beschäftigten in Thüringen 50 Jahre oder älter“, erklärt Mohamed Sayed. Wenn diese in einigen Jahren ausscheiden werden, sei ein großer Mangel an Fachkräften absehbar.

Mit Migranten demografischer Entwicklung gegensteuern

Laut einer Studie der Bundesarbeitsagentur würden allein in den nächsten zehn Jahren 272.000 Arbeitskräfte in Thüringen fehlen, wenn alle Arbeitsplätze der ausscheidenden Beschäftigten ersetzt werden sollen. „Da können Migranten unserer Wirtschaft helfen“, so der Integrationsbeauftragte.

„Im Südharz herrscht ein Mangel in den medizinischen Berufen und im metallverarbeitenden Gewerbe“, hat Mohamed Sayed festgestellt. Deshalb werde im Ausland gezielt nach medizinischen Berufen gesucht. Lange Zeit sei Osteuropa das bevorzugte Ziel gewesen. Aber mittlerweile gehe der Blick darüber hinaus, auch weil Deutschland nicht mehr so lukrativ für Osteuropäer sei wie früher. „Wir beabsichtigen, die Fühler vom Südharz aus nach Thailand auszustrecken“, nennt Mohamed Sayed eines von mehreren Beispielen.

Nordhausen auch für Rückkehrer aus alten Bundesländern interessant machen

Dabei gebe es gute Anknüpfungspunkte durch die Hochschule und das Studienkolleg in Nordhausen. „Ein ganz neuer Ansatz ist, Vorintegrationskurse bereits im Herkunftsland anzubieten“, erläutert der Nordhäuser. Damit sind vor allem deutsche Sprachkurse gemeint.

„Wir arbeiten aber auch daran, den Standort Nordhausen generell attraktiver für Arbeitnehmer zu machen, zum Beispiel durch zusätzliche Angebote in den Kindertagesstätten oder die Bildung von Arbeitsgemeinschaften“, führt Mohamed Sayed aus. Denn Nordhausen habe doch eine perfekte Lage in der Mitte Deutschlands und müsste auch für Rückkehrer aus den alten Bundesländern interessant sein.