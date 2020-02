Südharz. Südharzer Christdemokraten gehen in parteiinternem Schreiben hart mit Bundes-CDU ins Gericht und erhalten viel Zuspruch dafür.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südharzer CDU-Chef: „Wir müssen den Richtungsstreit führen“

Nach den Geschehnissen um die Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich (FDP) geht der CDU-Kreisverband hart ins Gericht mit christdemokratischen Kollegen im Bund. Das geht aus einem am 14. Februar abgesendeten Schreiben an alle Kreisverbände von CDU und CSU hervor, das nun öffentlich geworden ist. Angeprangert wird unter anderem eine Äußerung der Kanzlerin gegenüber Zeit-Online, in der sie forderte, die Wahl „rückgängig zu machen“. Auch Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird kritisiert. Sie hatte dem Münchner Merkur gesagt, man habe den CDU-Landtagsabgeordneten eine Enthaltung im dritten Wahlgang empfohlen.

Bei diesen Zitaten, so schreibt es die Südharzer Union, handele es sich um eine „verbale Missachtung“ der Landesverfassung, die Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterstellt. Die hiesige CDU distanziert sich zudem von einem Redebeitrag ihres Generalsekretärs Paul Ziemiak, der der FDP politische Brandstiftung vorwirft. „Wir haben die Mitglieder der FDP als aufrechte Menschen kennengelernt.“ Trotz unterschiedlicher Positionen gelinge der demokratische Diskurs mit ihnen stets, rückt dies die Nordhäuser CDU gerade. In einem weiteren Punkt der Schrift wirft der Kreisverband der Bundes-CDU mangelnde Hilfe vor, Unterstützung habe es weder nach der Landtagswahl noch nach dem 5. Februar gegeben. Ein Kernsatz des Schreibens ist folgender: „Wir beobachten zunehmend eine Entkopplung und Entfremdung der Mitglieder und Menschen hier vor Ort von der Bundesebene.“ Von den übrigen Kreisverbänden von CDU und CSU dürfte das nun nicht mehr der Fall sein, wie sich vom Nordhäuser Kreisverbandschef Henry Pasenow erfahren lässt. Demnach habe der Brief eine „umfassende Reaktion“ vor allem aus dem Süden und Südwesten der Republik hervorgerufen. „Viele haben sich für diese Inneneinsicht bedankt und sie kritisch-positiv beantwortet“, so Pasenow auf Anfrage. Die Vorschläge aus den anderen Verbänden hätten zwischen einer kompletten Ablehnung von Kooperationen mit Linke und AfD sowie dem Liebäugeln mit Projektregierungen rangiert, sagt er. Für Pasenow jedenfalls ist klar: „Die CDU muss diesen Richtungsstreit nun führen.“