Südharzer des Jahres: Der Bewahrer der Ifa-Geschichte in Nordhausen

Nordhausen. Hans-Georg Franke ist Motor des Ifa-Museumsvereins.

Hans-Georg Franke hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte der Ifa-Motorenwerke lebendig zu halten. Seit 2016 ist der frühere Leiter der Qualitätskontrolle im Ifa-Motorenwerk schon Vorsitzender des Nordhäuser Ifa-Museumsverein, der in mehreren Hallen auf dem ehemaligen Werksgelände in der Motorenstraße das Erbe der Ifaraner in einer sehenswerten Ausstellung der Nachwelt zu erhalten. Dank des Engagements der Vereinsmitglieder hat sich die Ausstellung von Lokomotiven, Dieselmotoren und mehr zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt, der jedes Jahr viele Technikbegeisterte aus ganz Deutschland nach Nordhausen lockt. Und das trotz nur geringer finanzieller Mittel, die dem Verein jährlich zur Verfügung stehen.

Die Abstimmung

Wer Hans-Georg Franke zum Südharzer des Jahres 2022 wählen möchte, füllt den Aktionscoupon aus, der hier zu finden ist. Bis zum 26. Dezember muss der Coupon bei der Lokalredaktion Nordhausen der TA eingegangen sein.

Alle Kandidaten: Erika Schirmer, Kirstin Volkmann, Norbert Patzelt, Holger Gonska, Winfried Schmitt, Gabriele Knust, Katrin Samel, Volkmar Aderhold, Swen Lange, Ines Gast, Bernd Kopf, Hans-Georg Franke, Stephan Merx, Lothar Burkhardt, Manfred Werthern, Jörg Kurch, Inge Eisenächer, Rolf Benkstein, Nadine Baerens, Barbara Losche, Ute Drechsler.