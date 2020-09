Südharzer Freibädern bleiben die Gäste weg

In Niedersachswerfens Freibad besteht nur noch am Dienstag die Möglichkeit zur Abkühlung, so wie hier Sina im Juni dieses Jahres zeigte.

Nordhausen. Mitunter kommen 2020 nur halb so viele Gäste wie in den Vorjahren. In Ilfeld, Neustadt und Niedersachswerfen ist noch Dienstag geöffnet.

Verspäteter Saisonstart, durchwachsenes Wetter im Juni und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – in diesem Jahr trübten so einige Nachrichten den Badespaß in den Südharzer Freibädern. Die letzte Gelegenheit zur Erfrischung bieten am Dienstag, 15. September, Ilfeld, Neustadt und Niedersachswerfen. Die anderen Bäder im Landkreis haben bereits seit dem Wochenende geschlossen.