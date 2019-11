Südharzer Kaninchenausstellung auf Bundesschau-Niveau

Eine solche Vielfalt hat es bei einer Kreisschau von Rassekaninchenzüchtern bisher noch nicht gegeben. Davon ist Joachim Gerhardt überzeugt. „Bei uns sind 22 Sorten Rex-Kaninchen, also Kurzhaar-Kaninchen, zu sehen. Das gibt es sonst nur bei Bundesschauen“, sagt der Nordhäuser, der sowohl im Vorstand des Kreisverbandes der Rassekaninchenzüchter im Landkreis Nordhausen als auch im Rex-Club Thüringen sitzt und Mitglied im Verein T 300 Gut Zucht ist.

Insgesamt 360 Tiere, von denen ein Großteil Rex-Kaninchen sind, können die Besucher der Kreisschau am Wochenende auf der Forstfarm in Herreden bewundern. Zu der Veranstaltung haben der Kreisverband und der Rex-Club Thüringen eingeladen. Hermann Friese aus Wingerode ist gezielt hergefahren, um sich nach einem Castor-Rex-Rammler umzusehen. Fündig wird er zwar nicht, lobt aber die Atmosphäre der Schau. Karoline Goroll aus Mackenrode hingegen ist mit ihrer Nichte Amelia (2) eher zufällig auf die Ausstellung aufmerksam geworden. „Die Tiere sind alle sehr süß“, sagt sie und wendet sich wieder den Käfigen zu.

Saskia Handke heißt die neue Kreismeisterin der Jugend. Bei den Großen Rassen konnte sich Ines Heim mit ihrem Deutschen Widder wildfarben-weiß durchsetzen.

Zum ersten Mal findet die Ausstellung auf der Forstfarm statt. Dort, wo sonst in der Reithalle Pferde ihre Runden drehen oder über Hindernisse springen, stehen nun viele Kaninchenkäfige. „Das ist mal etwas ganz Neues für uns“, sagt Inhaberin Diana Forst und lacht. Dass aber auch Kaninchen in der Lage sind, hohe Hürden zu bewältigen, demonstrieren am Samstag Anja Schönfeld und Christian Habermann aus Droßig. In drei Vorführungen stellen sie den Gästen den Kaninchensport Kaninhop vor. Dazu haben die beiden einen kleinen Hindernisparcours aufgebaut, den die Tiere einzeln durchlaufen. „Der Sport kommt ursprünglich aus Schweden“, erläutert Anja Schönfeld am Rande, die Kaninhop seit 2013 betreibt. Mit ihren zehn Zwerg- und Kleinwiddern trainiert sie dafür regelmäßig. Doch wie wird einem Kaninchen beigebracht, über Hürden zu springen? „Das Springen liegt in ihrer Natur. Wichtig ist, dass die Tiere einen Vorwärtstrieb haben und laufen wollen“, sagt sie. Der Rest klappe von allein. Und wie in jedem Sport gibt es auch hier Turniere: Deutschland- und Europameisterschaften etwa. Nur Weltmeisterschaften fehlen noch, scherzt Anja Schönfeldt.

Die Sieger:

Große Rassen: Ines Heim, Deutsche Widder wildfarben-weiß, 381,5 Punkte

Mittelgroße Rassen: Fritz Marhold, Blaue Wiener, 387,5 Punkte

Kleine Rassen: Frank Uwe Kiel, Russen blau-weiß, 386,5 Punkte

Zwergrassen: Gerhard Becker, Zwergwidder schwarzgrannenfarbig, 384,5 Punkte

Spalterbige Rassen: Gerhard Becker, Zwergwidder schwarz-weiß, 383,5 Punkte

Haarstrukturrassen: Joachim Gerhardt, Gelb-Rex, 387,0 Punkte

Jugend: Saskia Handke, Hermelin B1A, 386,0 Punkte

Resultate der Vereinskreismeisterschaft: 1. Nordhausen: 1159,5 Pkt. 2. Steigerthal: 1158,5 Pkt. 3. Wipperdorf: 1158,5 Pkt. 4. Werther: 1156,5 Pkt. 5. Mackenrode: 1151,5 Pkt. Quelle: Kreisverband