Südharzer Landrat ist gegen ganztägige Ausgangssperren

Nordhausen Matthias Jendricke (SPD) übt Kritik an Nachbarkreisen und setzt in der Bekämpfung der Coronakrise vor allem auf Kontaktnachverfolgung.

Auch bei einem besorgniserregenden Infektionsgeschehen hält Landrat Matthias Jendricke (SPD) ganztägige Ausgangssperren für nicht zielführend. „Sie sind kein geeignetes Mittel, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Denn wie sollte man die Einhaltung der Ausgangssperre kontrollieren?“, meinte er gegenüber unserer Zeitung mit Blick auf die aktuellen Regeln im Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis. In beiden Landkreisen hat der Inzidenzwert, also die Infektionszahl binnen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner die 400er-Marke überschritten.

Im Südharz liegt der Wert aktuell bei 135,5. Aus Sicht von Landrat Jendricke ist eine schnelle Kontaktnachverfolgung der „Schlüssel, um das Virus am Anfang der Kette einzufangen“. Wenn es drei Tage dauere, bis Kontaktpersonen eines Infizierten angerufen und zur Quarantäne aufgefordert werden, müsse an dieser Stelle das Personal aufgestockt werden. Im Südharz, versichert Jendricke, würden Kontaktpersonen binnen 24 Stunden verständigt.

Insgesamt 25 Menschen sind im Landratsamt mit der Kontaktverfolgung beschäftigt, unter der Führung von Amtsärztin Ingrid Francke oder ihrer Stellvertreterin Petra Kromann. „Bis auf 40 könnte das Personal aktuell aufgestockt werden“, so Jendricke. Bei Bedarf werden beispielsweise Mitarbeiter vom Brand- und Katastrophenschutz hinzugezogen. Am Montag erhielt der Landkreis Nordhausen die Zusage, dass ab 4. Januar auch Bundeswehrangehörige zusätzlich im Gesundheitsamt eingesetzt werden können. „In den vergangenen Tagen sind auch vermehrt Infektionen jenseits von Gemeinschaftseinrichtungen, verstreut in der Bevölkerung festgestellt worden. Dies zieht in der Regel einen höheren Aufwand bei der Ermittlung der Kontaktpersonen nach sich. Unser Ziel ist es, die Kontaktnachverfolgung weiterhin sicherstellen zu können, falls sich dieser Trend im neuen Jahr verstärken sollte“, betont Jendricke. Genug Arbeitsplätze mit Computertechnik und Telefon gebe es für die Kontaktnachverfolgung.

Ab Beginn nächsten Jahres könnten etwa 15 Arbeitsplätze im Herder-Gymnasium genutzt werden, und zwar in jenem Keller-Trakt, in dem vormals auch die Volkshochschule war. Im früheren Medienzentrum der Schule indes soll die Kontaktnachverfolgung wieder enden, damit die dort ebenfalls tätigen EDV-Experten des Landratsamts möglichst wenige unnötige Kontakte haben. Um der Virus-Ausbreitung nicht hinterherzulaufen, wird ab Jahresanfang ein zusätzliches Testteam gebildet, das mobil in einem Bus agiert und so beispielsweise auch Seniorenheime anfahren kann.