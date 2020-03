Südharzer Schulen sind für Notfallbetreuung gewappnet

„Das ist eine einzigartige Situation, in der neue Maßnahmen ergriffen und Antworten gefunden werden müssen“, sagt Volker Vogt. Der stellvertretende Schulleiter des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums war den ganzen Montag damit beschäftigt, die Anweisungen des Thüringer Bildungsministeriums zur am Dienstag beginnenden Schulschließung umzusetzen und die Schüler auf die kommenden Wochen vorzubereiten.

„Wir sind dabei, einen Verteilerschlüssel für die nächsten Tage und Wochen zu erstellen“, so Vogt. Dabei werde nach der günstigsten Möglichkeit von Home-Office-Arbeit zwischen Schülern und Lehrern, etwa bei den Hausaufgaben und deren Korrekturen, gesucht. Das laufe über die Homepage des Gymnasiums. „Unser Ziel ist es, dass möglichst alle Informationen jederzeit abrufbar sind“, betont der Nordhäuser.

Die Notbetreuung von Schülern der 5. und 6. Klassen ist für das Nordhäuser Gymnasium kein größeres Thema. „Bislang sind noch keine Anfragen eingegangen. Wir sind aber darauf vorbereitet“, so der Vize-Schulleiter. Das ist bei den Grund- und Regelschulen ganz anders.

Die Gruppenstärke darf 15 Kinder nicht übersteigen

„Die Notfallbetreuung ist bei uns gewährleistet“, informiert Uwe Chour, Schulleiter der Grundschule Niedersalza in Nordhausen. Man sei gerade dabei, die Namen der Schüler zu sammeln. „Es wird aber eine überschaubare Anzahl sein“, schätzt Chour ein. Die Gruppenstärke darf 15 Kinder nach Weisung des Thüringer Bildungsministeriums nicht übersteigen. Sollten sich mehr Kinder finden, muss eine zweite Gruppe gebildet werden. „Wir werden noch am Montag einen Plan erstellen, welcher Lehrer an welchem Tag im Einsatz ist“, erklärt der Schulleiter.

Die Schule hat auf ihrer Website www.grundschule-niedersalza.com alle für Eltern und Schüler relevanten Dinge wie das Schreiben des Bildungsministeriums an die Eltern sowie die Aufgaben in den Fächern Deutsch und Mathematik für die nächsten drei Wochen in Heimarbeit für jedes Kind hochgeladen. „Die Eltern können die Unterrichtsmaterialien aber auch in Papierform bis Mittwoch in der Schule durch einen Sorgeberechtigten zwischen 8 und 11 Uhr abholen“, erläutert Chour.

Die Ober- und Regelschule in Ellrich hatte sich bereits am Wochenende auf die Schulschließung am Dienstag vorbereitet. „Die Kollegen wurden am Samstag über das weitere Vorgehen informiert. Dabei ging es vor allem um das Erteilen von Hausaufgaben für die nächsten Wochen. Außerdem wurden Elternbriefe verteilt“, sagt Schulleiterin Carola Böck. Die meisten Kinder würden zu Hause betreut. „Es gibt aber sicherlich Einzelfälle, die in der Schule beaufsichtigt werden“, so Böck. Die Betreuung werde sichergestellt. „Das ist alles zu regeln, keiner muss in Panik verfallen“, betont die Schulleiterin.

Ansteckungsgefahr minimieren: Gruppen so klein wie möglich halten

Dies ist auch die Meinung von Holger Richter. Der Sprecher des Nordhäuser Jugendsozialwerkes, des größten privaten Trägers von etwa 25 Kindertagesstätten mit über 200 Erziehungsbeschäftigten im Landkreis Nordhausen, hatte am Montag alle Hände voll zu tun, um die vielen Anfragen zu beantworten.

„Die Notbetreuung ist uns per Weisung vom Bildungsministerium vorgegeben. Jede Einrichtung ist personell besetzt“, betont Richter. Am Dienstag sei fast das komplette Personal vor Ort. Danach werde je nach Krankenstand umverteilt. Man versuche, die Gruppen der Kinder so klein wie möglich zu halten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

„Eine oft gestellte Frage ist die nach dem Betreuungsgeld“, berichtet der Sprecher. „Wir wollen mit den Kommunen abstimmen, wie wir im Sinne der Eltern eine Rückerstattung der Beiträge vornehmen können.“ Die Elternbeiträge würden ganz normal eingezogen. „Wir sind als Jugendsozialwerk finanziell gut aufgestellt und können bis zu drei Monate überbrücken“, informiert er.

Auch die Kommunen Nordhausen, Bleicherode, Harztor, Görsbach, Urbach, Ellrich, Hohenstein und Werther haben auf die Notbetreuung der Kinder reagiert und ein einheitliches Formular für die betroffenen Eltern erstellt. Dieses Dokument müssen Eltern, die zu den Berufsgruppen gehören, die eine Notbetreuung ihrer Kinder anmelden können, ausfüllen und in den Kitas und Schulen abgeben. Das Dokument steht auf den Homepages der Gemeinden zum Download bereit und wurde am Montag an die Eltern verteilt.

Es gibt zudem Pläne, dass die Eltern, die ihre Kinder in den kommenden Wochen nicht in den Kindertagesstätten betreuen lassen können, finanziell entlastet werden sollen. Das soll später geregelt werden.

Oberbürgermeister verärgert über Landkreis

Landrat Matthias Jendricke (SPD) hatte am Samstag kurzfristig die Beigeordneten und Harztor-Bürgermeister Stephan Klante, den Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes, zu einer Krisensitzung wegen der Corona-Pandemie eingeladen. Die Anwesenden diskutierten die Herausforderungen angesichts der Schul- und Kitaschließungen ab Dienstag und die sich daraus ergebenden Betreuungsfragen für die Eltern. „Wir müssen erreichen, dass die Infrastruktur weiter funktioniert, dabei wollen wir die Kommunen unterstützen“, sagte Jendricke.

„Dass die Verantwortlichen der größten kreisangehörigen Stadt Nordhausen nicht eingeladen waren, ist gelinde gesagt ungünstig“, bemängelte daraufhin Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) via Facebook. Wann erhalte die Stadt denn die Informationen? Stephan Klante werde als Vertreter des Städte- und Gemeindebundes diese an die Kommunen weitergeben, so die Antwort von Kreissprecherin Jessica Piper. Es gehe nicht darum, eine Kommune auszuschließen.