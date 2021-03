Sülzhayn feiert Gottesdienst mit Ellricher Singkreis

In der Kirche zu Sülzhayn feiern die Christen einen Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021.

Die Christen feiern an diesem Samstag, 13. März., um 17 Uhr in der Süzhayner Kirche einen Gottesdienst zum Weltgebetstag, teilt Christine Heimrich vom Pfarrbereich mit. In diesem Jahr haben ihn die Frauen aus Vanuatu für die ganze Welt vorbereitet. Vanuatu ist ein Inselstaat im Pazifik, den angeschwemmte Plastikberge aus dem Meer plagen. Die Kirche ist geheizt. Maskenpflicht und Abstandsgebot gelten. Eine kleine Gruppe des Ellricher Singkreises singt Lieder.