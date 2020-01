Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sülzhayner Karnevalisten feiern Schnapszahl-Jubiläum

Die Sülzhayner Karnevalisten dürfen in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern. Närrische 55 Jahre ist der Sülzhayner Karnevalsverein mittlerweile aktiv. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Seit Monaten wird geprobt, fast täglich sind mehrere Gruppen dabei, um wieder ein tolles, stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm zu präsentieren.

Am 15. Februar um 19.11 Uhr wird das wohl am besten gehütete Geheimnis gelüftet, wer an diesem Abend als neues Prinzenpaar die Regentschaft über das närrische Sülzhayner Volk übernehmen wird. Nicht nur das 55. Prinzenpaar hat an diesem Abend seinen ersten Auftritt, auch alle anderen Mitglieder fiebern diesem Abend entgegen.

Mit einer zusätzlichen Festveranstaltung wird am 21. Februar das Jubiläum mit befreundeten Vereinen zusammen gefeiert. Am 22. Februar folgt die Prunksitzung sowie am Sonntag, den 23. Februar der Kinderfasching ab 15 Uhr mit über 50 aktiven Kindern. Schließlich wird am 25. Februar, also Fastnacht, die „Prinzenbeerdigung“ zelebriert, der Höhepunkt jeder närrischen Saison in Sülzhayn und im gesamten Landkreis.

Beginn der Abendveranstaltungen ist wie immer um 19.11 Uhr im Café am Park. Der Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. Vorbestellungen der Eintrittskarten für die Festsitzungen mit anschließendem Tanz sind ab sofort telefonisch möglich bei Elvira Buchelt (036332 / 21348), schriftlich (Sülzhayner Karnevalsverein 1965 e.V., Waldstraße 18, 99755 Ellrich) oder per Mail bkliemannel@hotmail.com.



Veranstaltungen im Überblick:

Samstag 15. Februar: Prinzenproklamation

Freitag 21. Februar: Festveranstaltung mit befreundeten Vereinen

Samstag 22. Februar: Prunksitzung

Sonntag 23. Februar: Kinderfasching

Dienstag 25. Februar: Prinzenbeerdigung



Der öffentliche Kartenverkauf für die Karnevalsveranstaltungen der 55. Session findet am Freitag, 17. Januar von 18 Uhr bis 21 Uhr im Café am Park in Sülzhayn statt.