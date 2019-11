Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TA sucht wieder Vorschläge für den Südharzer des Jahres

Zum nunmehr achten Mal sucht die TA mit ihren Lesern den Südharzer des Jahres. In unserer Ausgabe am 30. November werden wir knapp 20 Kandidaten präsentieren. Doch welche das sind, darüber entscheiden Sie: Ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport – ab sofort nehmen wir all Ihre Vorschläge entgegen. Dabei geht es nicht zwangsläufig um Menschen, die bereits im Rampenlicht stehen. Willkommen sind auch Vorgeschlagene, die sich lange schon verdient um unsere Region und ihre Menschen gemacht haben, dabei aber im Hintergrund agierten.

Bis zum 27. November können Sie den Namen Ihres Wunschkandidaten einreichen. Bitte schreiben Sie auch ein paar Zeilen zur Person und eine kurze Begründung.

Senden Sie Ihre Vorschläge per Post an die TA-Redaktion, Bahnhofstraße 33 in 99734 Nordhausen, via E-Mail an nordhausen@thueringer-allgemeine.de oder über unsere Facebookseite, weshalb gerade dieser Mensch es verdient hätte.