Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanzgirls in Neustadt haben jetzt eine männliche Verstärkung

Kritisch verfolgt Christina Kronenberg jeden Schritt ihrer Schützlinge, die sich am Abend zum Training im Saal Hohnstein in Neustadt eingefunden haben. Die Trainerin der Tanzgruppe „Tanzgirls“ des Neustadt-Osteröder Carnevals-Vereins (OCV) lässt die Mitglieder im Alter von 11 bis 16 Jahren einen Teil der Choreografie mehrmals wiederholen und gibt dabei Hinweise. Mason Lee Seifert sticht als einziger Junge aus der Gruppe heraus. Erst seit dieser Session tanzt der 14-Jährige bei den „Tanzgirls“ mit, hat aber schon von klein auf Tanzerfahrung im Verein gesammelt. „Ich habe vor acht Jahren mit dem Tanzen angefangen und war bis voriges Jahr bei der Gruppe der Schlümpfe mit dabei“, erläutert der Achtklässler. Dass er nun in seinem neuen Ensemble der Hahn im Korb ist, stört ihn nicht. Im Gegenteil. „Es geht hier ruhiger zu als bei den Schlümpfen“, lautet sein Fazit. Ihm zu Ehren haben die „Tanzgirls“ nun auch ihren Namen geändert, wie Christina Kronenberg am Rande verrät. „Wir heißen jetzt die OCV-Tanzgirls and a boy“, sagt sie und lacht. Zwei Tänze wird die Gruppe pro Veranstaltung im Programm der mittlerweile 65. Session präsentieren.

Diese steht dieses Mal unter dem Motto „30 Jahre Wendezeit – OCV immer bereit“ und bietet den Besuchern zahlreiche Höhepunkte, ist Vereinssprecherin Doreen Baufeldt überzeugt. Es gebe aber auch eine Veränderung. „Wir haben uns musikalisch neu orientiert. Das Duo Musikbox übernimmt nun die musikalische Umrahmung unserer Veranstaltungen“, kündigt sie an. Bestehen die Musiker ihre Feuertaufe, so stünde einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege. Wer erwartet, dass die Narren ihr halbrundes Jubiläum etwas größer als sonst begehen, muss sich gedulden. „Den Schwerpunkt legen wir auf die 66. Session. 2021 lassen wir es so richtig krachen“, blickt Doreen Baufeldt voraus. Karten für die Festsitzung am 15. sowie für Rosenmontag am 24. Februar, jeweils um 19 Uhr, im Saal Hohnstein gibt es beim Bestellshop Karin Pförtner, Burgstraße 51, in Neustadt, Telefon 036331 / 422 90.