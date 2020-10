An der Bundesstraße 4 entsteht zurzeit die neue Nordhäuser Feuerwache.

Teilsperrung der Bundesstraße 4 in Nordhausen

Im Zuge des Feuerwachen-Neubaus kommt es demnächst zu Behinderungen auf der Bundesstraße 4. Laut Stadtverwaltung werden am 28. Oktober zwei Fahrspuren der Otto-Reckstatt-Brücke gesperrt, weil ab 20 Uhr ein Fernwärmebauteil geliefert und zum Abladen ein Kran benötigt wird. Der Verkehr sei trotzdem in beide Richtungen gewährleistet. Für den Einbau des Bauteils sind in Folge bis zum 11. Dezember eine Fahrspur und der Gehweg gesperrt.