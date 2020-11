Mittelfeldakteur im Pokalkracher ist er schon gewesen, damals spielte Wacker gegen den einst großen FC Schalke. Versierter Chef drei städtischer Bäder ist er immer noch. Und Matthias Jendricke (SPD) hätte ihn sogar gern als Hotelier gesehen. In einem Anbau vom Badehaus, so die Idee des Landrats. Fehlendes Talent kann man Jens Eisenschmidt also nicht vorwerfen.

Doch diese Woche hat der Bäderchef sogar ein weiteres offenbart: Eisenschmidt scheint, über parapsychologische Fähigkeiten zu verfügen. Wie sonst ist zu erklären, dass er just in dem Moment anrief, als ich mir eine Frage zum Wirtschaftsplan seines Unternehmens stellte? Mit war nicht klar, welchem Zweck eine Machbarkeitsstudie dienen sollte. In der Mittagspause kurz zuvor hatte ich Kollege K. noch von einer Strandbar vorgeschwärmt. Nordhausen braucht mehr hippe Flecken für junge Leute, finde ich. Da plötzlich rief Eisenschmidt an. Und erklärte, dass er mit der Studie die Wasserqualität am Bielener Kiesgewässer sichern will, um weitere Investitionen in das Strandbad sinnvoll zu machen. Ein Eingangsgebäude mit Lounge- und Beachatmosphäre könnten folgen, hofft er. An Telepathie kann ich nicht glauben. Dass Eisenschmidts Idee eine gute für die Stadt ist aber schon.