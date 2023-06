Teures Fahrrad in Nordhausen gestohlen

Nordhausen. Unbekannte Täter nehme auch Kleidungsstücke mit.

In der Alexander-Puschkin-Straße in Nordhausen wurde im Zeitraum vom Abend des 2. Juni, 21.30 Uhr, bis zum Sonntag, 4. Juni, 13.40 Uhr, in einen Keller eingebrochen, wie die Nordhäuser Polizei berichtet. Die noch unbekannten Diebe entwendeten aus dem Wohnhaus-Keller ein hochwertiges Fahrrad sowie diverse Kleidungsstücke. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehr als 8000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.