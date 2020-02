Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tickets zu gewinnen: TA und Theater Nordhausen suchen Tanzpaar

Zum Valentinstag als Tag der Liebenden wollen die TA und das Theater Nordhausen ein Liebespaar, das gern das Tanzbein schwingt wie die Balletttänzer Martina Pedrini und Thibaut Lucas Nury (im Bild) ein Geschenk machen: Zwei Karten für die Produktion „Tanz! … oder zerbrechlich in unserem Inneren“, die kommende Woche Premiere feiert. Alles, was Sie dafür tun müssen: Senden Sie uns ein Bild von sich und ihrem oder ihrer Liebsten beim Tanzen sowie ihre Kontaktdaten per Mail an marketing@

theater-nordhausen.de. Den Gewinner ziehen wir in der zweiten Vorstellung des Ballettdoppelabends am 29. Februar und geben ihn in der Montagsausgabe darauf bekannt.