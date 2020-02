Tim Bendzkos Konzert in Nordhausen könnte lokale Vorband bekommen

Die Vorband des Konzerts mit Tim Bendzko könnte eine aus Nordthüringen werden. Mit dieser Ankündigung hat jetzt Konzertveranstalter Marco Oberbüchler auf seine Großveranstaltung am 27. Juni neugierig gemacht. „Mein Wunsch war es, mit dem Abend auch eine regionale Band zu unterstützen und ihr so die Chance zu geben, mit Tim Bendzko die Bühne zu teilen“, begründet er den Traum, der wahr werden könnte: Mit dem Management des Sängers von Liedern wie „Ich bin doch keine Maschine“ habe er Vorgespräche geführt.

Die Agentur prüfe Oberbüchlers Vorschläge nun danach, welche Band infrage kommt. Welche Formationen im Gespräch sind, daraus macht der Buchholzer aber noch ein Geheimnis. Ähnlich verschlossen gibt er sich auch, spricht man ihn auf seine Planungen für 2021 an. Oberbüchler war es voriges Jahr gelungen, Max Giesinger ins Gehege zu locken und die Nordhäuser auf eine Wiederbelebung des einst stark frequentierten Veranstaltungsorts hoffen zu lassen. Wasser auf deren Mühlen ist schließlich das Bendzko-Konzert. „Wenn dieses Mal wieder alles gut klappt, könnte es bald rockig zugehen“, lächelt Oberbüchler zu künftigen Plänen.

Die Zeichen dafür stehen derzeit jedenfalls gut: Für das rund 3000 Gäste zählende Areal sind bereits 1000 Tickets verkauft. Als „sensationell“ bezeichnet der Veranstalter zudem die Entwicklung, dass immer mehr Nordhäuser Firmen und kommunale Unternehmen ihn bei der Planung unterstützen. „Voriges Jahr war ich ja beinahe Einzelkämpfer.“

Erfreulich für ihn ist aber auch, dass immer mehr Konzertgänger regional einkaufen: Lag voriges Jahr der Anteil an Tickets aus dem Internet noch bei etwa 70 Prozent, so sei nun gut die Hälfte der Karten in den Vorverkaufsstellen – Badehaus, Stadtinfo und Mos Fashionlounge – verkauft worden. Für Oberbüchler eine Bestätigung seiner Arbeit: „Ich mache es immerhin für meine Heimatstadt.“