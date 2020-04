Nordhausen. Kurzarbeiter können jetzt hinzuverdienen, um Einkommenseinbußen in Zeiten der Corona-Krise zu vermeiden. So funktioniert es.

Tipp der Nordhäuser Arbeitsagentur: Zur Kurzarbeit hinzu verdienen ist möglich

Kurzarbeiter können jetzt hinzuverdienen, um in Zeiten der Corona-Krise Einkommenseinbußen zu vermeiden. Darauf hat jetzt die Arbeitsagentur in Nordhausen aufmerksam gemacht. Demzufolge können Betriebe zusätzliche Mitarbeiter flexibel einstellen. Dies helfe in wichtigen Bereichen wie der Lebensmittelversorgung.

Dort herrschen Auftragsspitzen und zeitgleich Personalengpässe. Der Gesetzgeber habe daher Regeln gelockert, wonach bis 31. Oktober ein Kurzarbeiter Entgelt aus einer Beschäftigung im systemrelevanten Bereich nicht auf das Kurzarbeitergeld anrechnen lassen muss.

Dabei dürfe das gesamte Einkommen, bestehend aus noch gezahltem Arbeitsentgelt, Kurzarbeitergeld sowie Hinzuverdienst das normale Nettoeinkommen nicht übersteigen. Die Nebentätigkeit ist zudem versicherungsfrei zur Arbeitslosenversicherung.

Ob eine Branche beziehungsweise ein Beruf systemrelevant ist, legt die Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem Bundesamt für Sicherheit fest. Beispiele für solche Tätigkeiten sind die medizinische Versorgung, die Versorgung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit Lebensmitteln, Apotheken oder der Güterverkehr.

Stellenangebote sind in der Jobbörse der Agentur im Internet unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de zu finden.